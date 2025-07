Alien Rogue Incursion – Evolved Edition: So hebt die PS5 Pro das Horrorspiel auf ein neues visuelles Level

Mit „Alien: Rogue Incursion“ veröffentlichte Entwickler Survios im Dezember des letzten Jahres einen brandneuen Horror-Shooter, angesiedelt im titelgebenden Universum der bekannten Xenomorphs, die 1979 ihren ersten Auftritt im Film-Klassiker „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ von Regisseur Ridley Scott feierten.

Allerdings ist der Titel auf der PS5 bislang nur in Verbindung mit PS VR2 spielbar. Doch das wird sich im diesjährigen Herbst ändern: Anfang Mai kündigten die Verantwortlichen mit der „Evolved Edition“ von „Alien: Rogue Incursion“ nämlich eine Flachbildschirmversion an, die Sonys VR-Headset nicht mehr voraussetzt. Zudem wird das Spiel sogar für die PS5 Pro optimiert.

PS5 Pro erlaubt „das Aussehen des Spiels noch stärker an das Alien-Universum anzupassen“

Wie Chief Product Officer TQ Jefferson von Survios jetzt im Gespräch mit GamingBolt verraten hat, konnten die Entwickler das Spiel durch die Mehrleistung der GPU, die Grafik auf ein neues visuelles Level heben – ein Vorteil, vor allem für die typische „Alien“-Atmosphäre. „Ähnlich wie beim Übergang von VR zum Flachbildschirm ermöglicht uns die PS5 Pro, die visuelle Wiedergabetreue zu steigern, um das Aussehen des Spiels noch stärker an das Alien-Universum anzupassen“, sagte Jefferson.

Er führte aus: „Eine höhere Qualität bei Beleuchtung und volumetrischem Nebel erlaubt es uns, die Kennzeichen der Ästhetik der klassischen Alien-Filme stärker hervorzuheben, während wir in die Lichtschleier und Kontraste unheimlicher tiefer Schatten vordringen, wo alles lauern könnte – realistischere Reflexionen und Oberflächen verstärken das Used-Future-Design, das für das Aussehen unseres Universums entscheidend ist.“

Evolved Edition von Alien: Rogue Incursion erscheint Ende September

Erscheinen wird die „Evolved Edition“ von „Alien: Rogue Incursion“ am 30. September 2025 für die PS5 und den PC. Abgesehen von der verbesserten Grafik wird sich am Inhalt des Spiels jedoch nichts ändern: So schlüpfen die Spieler nach wie vor in die Rolle von Zula Hendricks, einer ehemaligen Colonial Marine. Um die Blacksite-Experimente von Weyland-Yutani aufzudecken, untersucht sie ein SOS-Signal auf dem abgelegenen Planeten Purdan und begibt sich dabei auf eine gefährliche Mission.

Allerdings handelt es sich bei „Alien: Rogue Incursion“ erst um den ersten Teil einer zweiteiligen Geschichte. Eine Tatsache, die im Vorfeld der ursprünglichen PS VR2-Veröffentlichung nicht klar kommunizierte wurde und unter den Spielern zunächst für Verwirrung sorgte. Ein Umstand, für den sich Jefferson im Nachhinein auch entschuldigte. Erste Details zur Fortsetzung sollen noch im Laufe dieses Jahres folgen.

Wer Interesse daran hat, sich mit Zula und ihrem Synth-Begleiter David 01 durch eine düstere Forschungseinrichtung voller Xenomorphs zu begeben, kann die „Evolved Edition“ von „Alien: Rogue Incursion“ im PS Store bereits der eigenen Wunschliste hinzufügen. Neben der Standard Edition wird das Spiel außerdem auch als Deluxe Edition erscheinen. Enthalten sind ein zusätzlicher Rüstungs- und Waffen-Skin sowie das digitales Artbook „The Art of Alien: Rogue Incursion“.

