Black Clover: Eine neue Saga – Beliebtes Fantasy-Abenteuer erhält endlich eine Anime-Fortsetzung

Von 2017 bis 2021 wurde im japanischen Fernsehen die Anime-Serie „Black Clover“ ausgestrahlt, deren erste Staffel auf stolze 170 Episoden kommt. Die Adaption basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yuki Tabata, der erstmals im Februar 2015 im Magazin Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurde und mittlerweile auf 36 Bände kommt.

Und auf der Anime Expo 2025, die an diesem Wochenende in Los Angeles stattgefunden hat, gab es gute Nachrichten für alle Fans: Nach der langjährigen Pause wird das beliebte Fantasy-Abenteuer fortgesetzt. Wie der Streamingdienst Crunchyroll auf seinem Branchenpanel offiziell angekündigt hat, befindet sich eine zweite Staffel von „Black Clover“ in Arbeit.

Black Clover kehrt 2026 zurück

Dabei wurde bestätigt, dass erneut Studio Pierrot („Bleach: Thousend-Year Blood War“) die Produktion übernehmen wird, das auch schon für die erste Staffel verantwortlich war. Und Tatsuya Yoshihara („Wistoria: Wand and Sword“) wird ebenfalls auf seinen Posten als Regisseur zurückkehren und die neuen Folgen inszenieren. Erscheinen soll die zweite Staffel von „Black Clover“ 2026, ein genaues Startdatum wurde allerdings noch nicht genannt.

Dafür wurde während des Panels bereits ein Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack auf die Anime-Fortsetzung liefert und einen ersten Eindruck dessen verschafft, worauf sich die Fans freuen können. Darüber hinaus wurde auch ein erstes Teaser-Visual gezeigt, auf dem der Hauptprotagonist von „Black Clover“, Asta, zu sehen ist.

Manga-Autor Tabata äußerte sich zur angekündigten Fortsetzung wie folgt: „Ich bin überglücklich, nach dem super-leidenschaftlichen Film, der herauskam, in die neue Anime-Staffel zu gehen! Dank euch allen feiert Black Clover dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum! Ich habe definitiv vor, diesen Hype aufrechtzuerhalten!“

„Ich möchte, dass Fans aus Japan und der ganzen Welt den powered-up-Anime genießen, der euch vom fantastischsten Anime-Produktionsteam präsentiert wird! Vielen Dank für eure Unterstützung von Black Clover!“

Was erwartet uns in der neuen Staffel?

Weitere Details zur zweiten Staffel von „Black Clover“ behielten die Verantwortlichen bislang aber noch für sich. Somit sind auch noch keinerlei Informationen zur Handlung bekannt. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Ereignisse der kommenden Episoden direkt an das Ende der ursprünglichen 170 Episoden anknüpfen. Dadurch könnte der aus dem Manga bekannte „Space Kingdom“-Arc fortgesetzt und abgeschlossen werden, bei dem es sich um einen der düstersten und actionreichsten Handlungsbögen handelt.

Wer die erste Staffel von „Black Clover“ bislang noch nicht gesehen hat, kann die ersten 170 Folgen auf Crunchyroll oder auf Netflix nachholen. Auf Netflix ist außerdem auch der erst 2023 veröffentlichte Film „Black Clover: Sword of the Wizard King“ zu finden, der eine eigenständige, originelle Geschichte erzählt, die nicht direkt im Manga vorkommt. Ob das Fantasy-Abenteuer einen Blick wert ist, könnt ihr in unserer Filmkritik zu „Black Clover: Sword of the Wizard King“ nachlesen.

Für alle, die „Black Clover“ noch nicht kennen: Der Anime erzählt die Geschichte von Asta, einem Jungen, der in einer Welt, in der Magie alles ist, ohne magische Kräfte zur Welt kommt. Sein bester Freund und Rivale, Yuno, ist hingegen ein wahres magisches Genie. Trotzdem verfolgt Asta denselben ehrgeizigen Traum: Er will der nächste König der Magier werden, der mächtigste Magier des Königreichs Clover.

Um sein Ziel zu erreichen, gleicht Asta seine fehlende Magie durch körperliche Stärke, Ausdauer und einen seltenen Anti-Magie-Grimoire aus. Dieser Grimoire verleiht ihm die einzigartige Fähigkeit, jegliche Magie zu annullieren. Zusammen mit seinen chaotischen, aber liebenswerten Kameraden von den Schwarzen Stieren stellt sich Asta zahlreichen Herausforderungen, kämpft gegen Dämonen und lüftet dabei die Geheimnisse seiner Welt.

