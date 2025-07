Dave the Diver: Als bestes Indie-Spiel nominiert – Director spricht Klartext zur Kontroverse

Dave the Diver:

Im Vorfeld der Game Awards 2023 sorgte die Nominierung von 'Dave the Diver' als bestes Indie-Spiel für teils hitzige Diskussionen. In einem Interview äußerte sich Game Director Jaeho Hwang zu dem Thema und schilderte seine Sicht der Dinge.

Zu den größten Überraschungshits des Jahres 2023 gehörte das von MintRocket entwickelte Tauch-Abenteuer „Dave the Diver“, das vor allem mit seinen sympathischen Charakteren und der spielerischen Abwechslung punktete.

Für Diskussionen sorgte seinerzeit die Tatsache, dass „Dave the Diver“ im Rahmen der Game Awards 2023 als Bestes Indie-Spiel nominiert wurde. Eine Entscheidung, die von vielen Spielern kritisiert wurde. Der Hauptkritikpunkt: MintRocket sei kein klassisches Indie-Studio.

Tatsächlich gehört das Entwicklerstudio zum südkoreanischen Publisher Nexon, der in den vergangenen Jahren Milliardenumsätze verzeichnete. In einem Interview mit 4Gamer.net (via VGC) äußerte sich Jaeho Hwang, der Game Director hinter „Dave the Diver“, zu der kontrovers geführten Debatte.

Game Director sieht in Dave the Diver keinen Indie-Titel

Diesbezüglich vertritt Hwang einen klaren Standpunkt und wies darauf hin, dass es sich bei „Dave the Diver“ aus nachvollziehbaren Gründen nicht um einen Indie-Titel handelt. Schließlich agiert MintRocket nicht als unabhängiges Studio, sondern arbeitet unter dem Dach des Publishers Nexon, der die Entwicklung des Tauch-Abenteuers finanzierte.

Wie Hwang verriet, wurde MintRocket für die Entwicklung kleinerer und weniger riskanter Projekte gegründet, während die anderen Teams von Nexon an den Online- und Live-Service-Titeln arbeiten, für die der Publisher international bekannt ist.

„Wir hatten nie die Absicht, Dave the Diver wie ein Indie-Spiel wirken zu lassen“, sagte der Game Director. „Von Anfang an haben wir das Spiel bei Nexon entwickelt. Also hat es eigentlich nichts mit Indie zu tun. Allerdings neigen Spiele, die von kleinen Teams entwickelt werden, dazu, einen einzigartigen Grafikstil und besondere Spielmechaniken zu haben. Ich denke, deshalb wurde es als Indie-Spiel wahrgenommen.“

„Aus irgendeinem Grund wurde es dann auch für einen Indie-Preis nominiert und die Leute fragten: Aber das ist doch ein Nexon-Spiel?“, erinnerte sich Hwang, ehe er lachte und hinzufügte: „Aber wir haben uns gar nicht dafür beworben.“

In the Jungle-DLC erscheint erst 2026

Auf den Game Awards 2024 kündigte MintRocket im vergangenen Dezember einen neuen DLC zu „Dave the Diver“ an: „In the Jungle“. Nachdem dieser zunächst 2025 erscheinen sollte, wies MintRocket kürzlich darauf hin, dass sich der DLC auf das kommende Jahr verschiebt.

Einen neuen Termin nannte das Team zwar noch nicht, wies jedoch darauf hin, dass die zusätzliche Entwicklungszeit unter anderem dazu führt, dass „In the Jungle“ mehr Inhalte bietet, als zunächst geplant. Des Weiteren nahm sich das Studio der Kritik an den zeitlich begrenzten DLCs an.

Hier sorgte das Feedback der Spieler unter anderem dafür, dass der „Godzilla“-DLC ab sofort wieder kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden kann.

Weitere Meldungen zu Dave the Diver.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren