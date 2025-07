Perfect Dark: War der Gameplay-Trailer ein Fake? Ex-Entwickler mit überraschendem Eingeständnis

In dieser Woche kam es zur nächsten, groß angelegten Entlassungswelle bei Microsoft, die insgesamt vier Prozent der weltweiten Belegschaft betraf. Das kostete rund 9.000 Mitarbeiter ihren Job, darunter auch in der Xbox-Abteilung. Infolgedessen kam es auch zum Aus zahlreicher Projekte, deren Entwicklung eingestampft wurde.

Mit am schlimmsten traf es wohl The Initiative: Das Studio, das erst 2018 von den Xbox Game Studios gegründet wurde, um am Reboot von „Perfect Dark“ zu arbeiten, wurde vollständig geschlossen, und die Arbeiten am Spiel eingestellt.

Im Nachgang meldeten sich mehrere Gaming-Journalisten zu Wort, die berichteten, dass der gezeigte Gameplay-Trailer zu „Perfect Dark“ eine Fälschung gewesen sei. Doch offenbar ist das nicht die ganze Wahrheit, wie einer der ehemaligen Entwickler nun aufgedeckt hat.

Die Wahrheit über den Gameplay-Trailer zu Perfect Dark

Was genau war passiert? Der Kotaku-Redakteur Ethan Gach berichtete, eine Quelle habe ihm gesagt, das gezeigte Material sei „im Grunde gefälscht“ gewesen. Auch Imran Khan von VentureBeat erklärte, es handele sich nicht um echtes Gameplay. Stattdessen seien Szenen aus dem Spiel „ohne jegliche Grundlage“ zusammengestellt worden, die nicht repräsentativ waren – somit sei es „größtenteils Quatsch“ gewesen.

Doch jetzt enthüllte Adam McDonald, ein Ex-Mitarbeiter von The Initiative, die Wahrheit über den Gameplay-Trailer zu „Perfect Dark“, der auf dem Xbox Games Showcase im Juni 2024 gezeigt wurde. McDonald, der mittlerweile als Senior Game Designer bei „Cuphead“-Studio MDHR tätig ist, war als „einer von drei Leveldesignern“ direkt daran beteiligt.

Er verriet: „Es war tatsächlich In-Engine. Es funktionierte am besten, wenn man es so spielte, wie die Person im Video es vorführt, aber es funktionierte auch, wenn man die Vorgaben nicht perfekt einhielt.“

Doch er gestand auch ein: „Es ist etwas gefälschtes Material darin und die gezeigten echten Gameplay-Systeme funktionierten gerade so gut, dass sie in diesem Video gut aussahen. Wir trafen schnell echte Designentscheidungen, um die Spieler nicht wissentlich über das zu belügen, was das Spiel sein wird. Der Parkour ist alles echt, das Hacking/die Täuschung ist größtenteils echt.“

„Der Kampf ist echt in dem Sinne, dass jemand all das im Video wirklich ausführen musste, aber er ist so angelegt, dass er genau auf diese Weise gespielt wird und funktionierte nicht gut, wenn man ihn anders spielte“, so McDonald weiter.

Entwickler hätten ihr „Bestes getan, die Spieler nicht zu belügen“

Dennoch verteidigte McDonald den Gameplay-Trailer und seine Kollegen, da sie ihr „Bestes getan“ hätten, „die Spieler nicht zu belügen“. Seiner Meinung nach handelte es sich um einen typischen Vertical Slice, der in der Branche üblich ist, um zu demonstrieren, wie das Spiel in etwa ausgesehen hätte, wenn die Entwicklung abgeschlossen worden wäre.

„Ich sehe eine große Kontroverse darüber, dass DAS GANZE DING EINE FÄLSCHUNG WAR, und das nervt mich, also wollte ich etwas dazu sagen“, schrieb McDonald abschließend in seinem Bluesky-Beitrag (via IGN). An anderer Stelle antwortete er außerdem einem der Nutzer und erklärte, „es war ein ziemlich typischer Vertical Slice“ und „ich glaube nicht, dass wir besonders irreführend damit waren.“

„Es ist wahrscheinlich realer, als ihr denkt. Wir haben Dinge spontan entwickelt, um sie in die Demo zu integrieren, und unser Bestes getan, um die Spieler nicht zu belügen. Es gibt zwar einiges an Trickserei, aber ein Großteil davon war echt.“

Wie „Perfect Dark“ am Ende wohl ausgesehen hätte, werden die Spieler vermutlich niemals erfahren. Eine Person hat die Hoffnung jedoch noch nicht aufgegeben: Alix Wilton Regan, die Darstellerin der Protagonistin Joanna Dark. In einem X-Beitrag rief sie die Fans dazu auf, sich zu „melden, wenn sie wollen, dass Perfect Dark überlebt“. Ihr Wunsch ist es, dass ein anderes Unternehmen die Entwickler übernimmt und „Perfect Dark“ so rettet.

Weitere Meldungen zu Perfect Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren