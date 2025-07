PS Plus Extra/Premium im Juli 2025: Ankündigung und Freischaltung stehen bevor – Termine und erste Spiele bekannt

PS Plus Extra/Premium im Juli 2025:

Nachdem in dieser Woche die Neuzugänge von PS Plus Essential freigeschaltet wurden, geht es in den nächsten Tagen mit den Stufen Extra und Premium weiter. Zunächst erfolgt die Ankündigung.

Da Sony auf ein meist verlässliches Muster setzt, stehen die Termine mehr oder weniger fest. Und auch die ersten Spiele, die ein Teil von PS Plus Extra oder Premium werden, sind bekannt. Andere Titel müssen weichen.

PS Plus Extra und Premium Juli 2025 – Ankündigung und Freischaltung

Die Ankündigung der neuen Games für PS Plus Extra und Premium ist – sofern Sony nicht überraschend davon abweicht – für Mittwoch, den 9. Juli 2025, vorgesehen. In der Regel erfolgt die Vorstellung der Neuzugänge am Ankündigungstag um 17:30 Uhr.

Die Freischaltung der Spiele im PlayStation Store folgt dann am Dienstag, dem 15. Juli 2025. Voraussichtlich ab 10 Uhr können Abonnenten die Inhalte ihrer jeweiligen Stufe aktivieren und herunterladen.

Drei der Juli-Spiele von PS Plus Extra und Premium sind bereits bekannt:

Abiotic Factor (Extra)

(Extra) Twisted Metal 3 (Premium)

Twisted Metal 4 (Premium)

Diese und die noch anzukündigenden Spiele ergänzen die bestehenden Bibliotheken und stehen während der aktiven Abo-Laufzeit zur Verfügung. Ein dauerhafter Zugriff besteht jedoch nicht, da sie nach einer unbestimmten Zeit wieder entfernt werden können.

Im Gegensatz dazu dürfen die Essential-Spiele langfristig genutzt werden, sobald sie einmal in der persönlichen Bibliothek sind:

Last Chance – PS Plus Extra und Premium im Juli 2025

Parallel zur Freischaltung der neuen Inhalte für PS Plus Extra und Premium endet der Zugriff auf mehrere bisher verfügbare Titel. Diese Abgänge erfolgen ebenfalls am 15. Juli 2025.

Betroffen sind unter anderem folgende Spiele:

Dying Light 2 Stay Human

Remnant 2

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Job Simulator (Premium)

Die Entfernung aus dem Katalog bedeutet, dass auch aktive Abonnenten ab dem genannten Tag keinen Zugriff mehr auf diese Inhalte haben. Es sei denn, sie wählen die Kaufoption.

Die drei Stufen von PlayStation Plus

PlayStation Plus besteht aus drei Abonnementmodellen mit unterschiedlichen Preisen und Funktionen:

Essential : Monatliche Spiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share Play und exklusive Rabatte. Jahrespreis: 71,99 Euro.

: Monatliche Spiele, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share Play und exklusive Rabatte. Jahrespreis: 71,99 Euro. Extra : Alle Essential-Inhalte plus Zugriff auf einen erweiterten Spielekatalog, einschließlich Ubisoft+ Classics. Jahrespreis: 125,99 Euro.

: Alle Essential-Inhalte plus Zugriff auf einen erweiterten Spielekatalog, einschließlich Ubisoft+ Classics. Jahrespreis: 125,99 Euro. Premium: Alle Funktionen der niedrigeren Stufen, ergänzt um Retro-Spiele, Cloud-Streaming, zeitlich begrenzte Testversionen und Inhalte von Sony Pictures Core. Jahrespreis: 151,99 Euro.

Wie Sony Interactive kürzlich bekanntgab, entscheiden sich immer mehr PlayStation-Spieler für die höchste Stufe, während der Extra-Anteil zuletzt stabil blieb.

