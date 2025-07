Romero Games: Nach Xbox-Einsparungen geschlossen? Mitarbeiter übt scharfe Kritik an Microsoft

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass mit Romero Games auch ein externes Studio von den Einsparungen bei Xbox betroffen ist. Ein Mitarbeiter schilderte die aktuelle Situation und übte Kritik an Microsoft.

Kurz nachdem Microsoft in dieser Woche bekannt gab, unternehmensweit rund vier Prozent seiner Belegschaft und somit mehr als 9.000 Arbeitsplätze abzubauen, wurde bekannt, dass von den Maßnahmen nicht nur interne Xbox-Studios betroffen sind.

So stellte Microsoft neben First-Party-Titeln wie „Perfect Dark“ und „Everwild“ auch mindestens ein extern entwickeltes Projekt ein. Dabei handelt es sich um einen nicht näher konkretisierten Shooter, der vom in Irland ansässigen Studio Romero Games im Auftrag der Xbox Game Studios entwickelt wurde.

Nachdem es in dieser Woche bereits hieß, dass Romero Games infolge der Projektabsage voraussichtlich seine gesamte Belegschaft entlassen muss, bestätigte nun ein Mitarbeiter das wohl endgültige Aus des Studios – und übte dabei Kritik an Microsoft.

Studio wurde über das Aus des Projekts im Dunkeln gelassen

Gegenüber The Journal (via VGC) gab der anonym bleibende Mitarbeiter, der ebenfalls seinen Job verlor, an, dass Microsofts Entscheidung, den Shooter einzustellen, nicht auf Verfehlungen seitens der Entwickler zurückzuführen sei. Stattdessen wies er darauf hin, dass das Projekt entsprechende Fortschritte machte und sich gut entwickelte.

Kritik übt der zitierte Mitarbeiter an der Art und Weise, wie Romero Games über Microsofts Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurde. Demnach gab es einen Tag vor der entsprechenden Mitteilung ein Meeting zwischen Xbox und Romero Games, in dem das Thema überhaupt nicht angesprochen wurde.

Stattdessen handelte es sich um ein normales Business-Meeting, was dazu führte, dass die Entwickler von Romero Games vom Aus des Projekts kalt erwischt wurden. „Das war ein großer Schock“, sagte der Mitarbeiter. „Alle sind jetzt arbeitslos. Wir hatten am Tag zuvor Gespräche mit dem Publisher. Aber von so etwas war nicht die Rede.“

„Für uns wirkte das alles noch sehr weit entfernt. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich weit entwickelt“, heißt es weiter.

Romero Games möchte das Projekt nicht aufgeben

Aufgeben möchte Romero Games den Shooter trotz der aktuellen Entwicklung noch nicht. Stattdessen bestehe laut dem Mitarbeiter die Möglichkeit, dass ein anderer Publisher einspringt und sowohl die weitere Entwicklung als auch die Finanzierung des Titels übernimmt. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge deute jedoch vieles auf das endgültige Ende von Romero Games hin.

„Wir versuchen, andere Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt zu finden“, sagte der Mitarbeiter. „Aber im Moment ist es komplett eingestellt und das Studio ist geschlossen.“

Abgesehen von der Tatsache, dass der Shooter auf Basis der Unreal Engine 5 entstand, liegen zu diesem keine weiteren Details vor.

