Ab 1,99 Euro: Einzigartiges Motorvania-Abenteuer für PS5 und PS4 so günstig

Metroidvanias zählen zu den ältesten Sub-Genres der Action-Adventures und wurden maßgeblich von Nintendos „Metroid“ und Konamis „Castlevania“ geprägt, was auch ihren Namen erklärt. Und besonders durch die aufkeimende Indie-Szene der letzten Jahre hat diese Nische einen ordentlichen Aufschwung erlebt.

Dabei wurde das Genre oft mit Elementen aus anderen Bereichen kombiniert, beispielsweise mit Souls- oder Roguelites. Doch „Laika: Aged Through Blood“, das jetzt so günstig wie noch nie im PS Store für PS5 und PS4 erhältlich ist, rückt den Metroidvania-Stil in ein völlig neues Licht: Es ist das erste Motorvania, in dem man hauptsächlich auf dem Motorrad unterwegs ist.

90 Prozent Rabatt auf Laika: Aged Through Blood

Noch bis zum 17. Juli um 0:59 Uhr erhalten interessierte Spieler einen satten Rabatt von 90 Prozent, sodass nur noch 3,99 Euro anstelle der sonst üblichen 19,99 Euro für „Laika: Aged Through Blood“ fällig werden. Wer im Besitz eines Abonnements für PS Plus ist, kann zudem zusätzliche zehn Prozent sparen und lässt den Preis auf 1,99 Euro sinken.

Veröffentlicht wurde „Laika: Aged Through Blood“ bereits im Dezember 2023 von Entwickler Brainwash Gang und galt schon damals als kleiner Geheimtipp, was auch die Wertungen widerspiegeln: Der Metascore liegt bei 83 Punkten, während die Spieler im PS Store eine Nutzerbewertung von 4.52 bei maximal 5 Sternen vergeben haben.

Lob gab es vor allem für die innovative Kombination aus Motorrad-Gameplay und Metroidvania-Elementen, die Tester als brillant und erfrischend neuartig beschrieben. Auch das innovative Leveldesign kann überzeugen, während der handgezeichnete Grafikstil und die emotionale Geschichte ebenfalls sehr gut ankommen. Zudem ist das Gameplay herausfordernd, aber belohnend.

Durch die steile Lernkurve kann es mitunter aber auch zu Frust kommen, besonders für Spieler, die nicht allzu viel Geduld mitbringen. Auch die gelegentlichen Ungenauigkeiten in der Steuerung und Kollisionsabfrage tragen nicht gerade zu einem reibungslosen Spielerlebnis bei. Das Metroidvania-typische Backtracking kann zudem als ermüdend empfunden werden.

Kojotenmutter Laika auf dem Pfad der Rache

„Laika: Aged Through Blood“ lässt Spieler in eine düstere, post-apokalyptische Western-Welt eintauchen, in der man in die Rolle der furchtlosen Kojotenmutter Laika schlüpft. Sie kämpft darum, ihr Volk vor der Unterdrückung durch monströse Kreaturen zu schützen, die aus einer mysteriösen Seuche entstanden sind. Die von Rache und Verlust geprägte Geschichte präsentiert sich dabei äußerst emotional, während der Grafikstil an eine animierte Graphic Novel erinnert.

Da es sich um ein Motorvania handelt, bewegt und kämpft man sich vor allem auf dem Motorrad durch die weitläufige Spielwelt, die zum Erkunden und Entdecken zahlreicher Geheimnisse einlädt. Dabei kommt es vor allem auf eine präzise Steuerung an: Unebenes Gelände muss überwunden, Sprünge ausgeführt und feindlichen Geschossen ausgewichen werden. Sogar das Nachladen der Waffe erfordert Tricks wie einen Rückwärtssalto, während in den schnellen Kämpfen Geschick und die richtige Strategie gefragt sind.

Weitere Meldungen zu Laika: Aged Through Blood, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren