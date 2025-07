Borderlands 4: Geheimnisse von Kairos im neuen Video – Spielwelt, Fraktionen und mehr

In „Borderlands 4“ begeben sich Spieler auf den Planeten Kairos und somit in eine völlig neue Spielwelt, die es zu entdecken gilt. In einem neuen Video stellt Entwickler Gearbox den Schauplatz des Loot-Shooter etwas genauer vor und gewährt auch einen ersten Blick auf die neuen Fraktionen und ihre Anführer.