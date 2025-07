Cyberpunk Edgerunners 2: Warum der Autor des Animes „die Welt traurig machen“ will

Am Wochenende kündigten CD Projekt RED und Netflix mit „Cyberpunk: Edgerunners 2“ eine Fortsetzung des Anime-Hits an. Und wie Autor Bartosz Sztybor verraten hat, wird die „charakterbasierte Geschichte“ wohl wieder sehr emotional und traurig ausfallen.

„In Night City gibt es kein Happy End“, lautet ein berühmtes Zitat von Johnny Silverhand aus dem Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“, dass die düstere und zynische Natur der Stadt perfekt zusammenfasst – schließlich begegnen die meisten Charaktere in der dystopischen Metropole einem tragischen Schicksal.

Das mussten auch die Zuschauer der erfolgreichen Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ feststellen, die 2022 auf Netflix veröffentlicht wurde und die traurige Geschichte von Protagonist David und seiner Beziehung zu Lucy erzählte, die nicht wenige Fans mit einem Gefühl der Leere zurückgelassen hat.

Und für die kommende Fortsetzung, „Cyberpunk: Edgerunners 2“, die von den Verantwortlichen am vergangenen Wochenende im Rahmen der Anime Expo 2025 in Los Angeles offiziell angekündigt wurde, dürfte das persönliche Glück der neuen Figuren wohl ebenfalls nur flüchtig sein. Das deutete der verantwortliche Autor Bartosz Sztybor auf dem Messe-Panel an.

Autor „wollte die ganze Welt traurig machen“

Zwar verriet Sztybor, der selbst einen Ausschnitt des Panels via X teilte, auf der Veranstaltung keine konkreten Details zur Handlung von „Cyberpunk: Edgerunners 2“, bestätigte jedoch, dass es sich erneut um eine ziemlich traurige Geschichte handeln würde. Zunächst einmal erklärte er jedoch, dass das Team stets „Geschichten schreiben möchte, die von den Charakteren getragen werden“.

Dann holte der Autor etwas aus und brachte das Publikum mit seiner Aussage sogar zum Lachen: „Aber es ist auch so, dass wir ein Unternehmen aus Polen sind. Ich bin aus Polen, und die Menschen in Polen sind traurig. Sie werden traurig geboren, sie sterben traurig – also wollte ich einfach die ganze Welt traurig machen.“

Auf die Frage, ob die Zuschauer für „Cyberpunk: Edgerunners 2“ womöglich auch etwas Fröhliches erwarten können, antwortete Sztybor mit einem knappen, aber aussagekräftigen „nein“. Stattdessen ergänzte er: „Wenn die Leute traurig sind, fühle ich mich ein bisschen glücklich.“

Edgerunners 2: Eine „Chronik der Erlösung und Rache“

Wann mit „Cyberpunk: Edgerunners 2“ zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. Wahrscheinlich müssen sich die Fans aber noch etwas in Geduld üben. In diesem Jahr wird die Premiere auf Netflix wohl nicht mehr erfolgen. Fest steht bislang nur, dass es eine neue Geschichte mit neuen Charakteren geben wird. Fans können sich dabei auf insgesamt zehn Episoden freuen.

Für die Produktion wird sich zudem erneut das japanische Animationsstudio TRIGGER verantwortlich zeichnen. Die Inszenierung und kreative Leitung wird Kai Ikarashi übernehmen, der zuletzt noch als Regisseur für die sechste Folge der ersten Staffel in Erscheinung trat. Ebenfalls mit dabei sind Kanno Ichigo als leitender Charakterdesigner und Masahiko Otsuka, der die Drehbuchadaption übernehmen wird.

„Davids Geschichte mag vorbei sein, aber in Night City gibt es noch viel mehr zu entdecken. Und das legendäre Animationsstudio TRIGGER wieder mit an Bord zu haben, macht uns bei CD PROJEKT RED so begeistert, eine rohe, echte Chronik der Erlösung und Rache vorzustellen, etwas, das sich von dem unterscheidet, was wir bisher gemacht haben“, erklärte Sztybor, der neben seiner Funktion als Autor auch als Showrunner und Produzent auftreten wird.

