Electronic Arts: Zwei weitere Server-Abschaltungen im Jahr 2025 – Diese Spiele trifft es

In regelmäßigen Abständen nimmt der US-Publisher Electronic Arts die Server älterer Spiele vom Netz. Insbesondere Titel aus den verschiedenen Sportspiel-Serien sind davon betroffen.

So auch im aktuellen Fall: Nachdem am 30. Juni 2025 die Server von „Madden NFL 21“ abgeschaltet wurden, trifft es in diesem Jahr einen weiteren Ableger der in den USA äußerst beliebten American-Football-Reihe. „Madden NFL 22“ wird nur noch bis zum 20. Oktober 2025 uneingeschränkt spielbar sein, da EA an diesem Tag die Online-Dienste einstellt.

Auch ein zweiter Sporttitel verliert in diesem Jahr seine Online-Funktionen: „FIFA 23“. Die Abschaltung der Server am 12. Dezember 2025 dürfte viele Fans besonders schmerzen. Schließlich handelt es sich um den letzten Teil der Reihe, den EA Sports unter der offiziellen FIFA-Lizenz veröffentlichte.

In diesem Jahr bereits 13 Server abgeschaltet

Wie ein Blick auf die offizielle Übersicht zeigt, schaltete Electronic Arts in diesem Jahr bereits 13 Spiele-Server ab. Los ging es im Januar, als beispielsweise gleich sieben Mobile-Server vom Netz genommen wurden. In den Folgemonaten traf es zudem „UFC 3“, einen Mobile-Ableger der „UFC“-Reihe sowie NCAA 14.

Nachfolgend die Liste über alle Server-Abschaltungen des Jahres 2025. Da Electronic Arts entsprechende Ankündigungen mitunter sehr kurzfristig vornimmt, könnten in diesem Jahr noch weitere Spiele hinzukommen.

EAs Server-Abschaltungen im Jahr 2025:

Rory McIlroy PGA Tour – 16. Januar

The Simpsons: Tapped Out – 24. Januar

Blood & Glory: Immortals – 29. Januar

Contract Killer: Sniper – 29. Januar

Deer Hunter Classic – 29. Januar

Dino Hunter: Deadly Shores – 29. Januar

Eternity Warriors 4 – 29. Januar

Frontline Commando 2 – 29. Januar

Frontline Commando: D-Day – 29. Januar

UFC 3 – 17. Februar

EA Sports UFC Mobile 2 – 13. März

NCAA 14 – 13. März

Madden NFL 21 – 30. Juni

Madden NFL 22 – 20. Oktober

FIFA 23 – 12. Dezember

Auch Anthem steht vor dem Aus

Wie Electronic Arts kürzlich bestätigte, steht noch ein weiterer Titel vor dem Aus: „Anthem“. Hier erfolgt die Abschaltung der Server am 12. Januar 2026. Somit können Spieler noch knapp ein halbes Jahr die Welt von BioWares Loot-Shooter unsicher machen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung.

Seit der Ankündigung der Server-Abschaltung in der vergangenen Woche ist es nicht mehr möglich, die spielinterne Premium-Währung zu kaufen. Bereits erworbene Premium-Währung kann aber natürlich weiterhin verwendet werden.

„Wir schätzen eure Hingabe, Leidenschaft und Unterstützung über die Jahre sehr und möchten uns herzlich dafür bedanken“, so der Publisher abschließend.

