Future Games Show: Gamescom Showcase erhält Termin – Neue Trailer, Weltpremieren und mehr

Die Gamescom gilt mittlerweile als weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele und wird auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher nach Köln ziehen. In diesem Jahr findet die Messe vom 20. bis einschließlich 24. August 2024 statt. Auftakt bildet wie gewohnt die von Geoff Keighley inszenierte Opening Night Live, die bereits am Vorabend des 19. August stattfindet.

Darüber hinaus können sich Gaming-Fans aber auf ein weiteres Showcase freuen: Wie die Veranstalter der Future Games Show nämlich bekannt gegeben haben, wird das Event passend zur Gamescom zurückkehren und wie gewohnt eine breite Palette von Spielen abdecken. Zudem wird es nicht nur beim Gamescom Showcase bleiben. Am Messewochenende werden noch zwei weitere Shows folgen.

Die Events der Future Games Show zur Gamescom 2025

Los geht es direkt am Mittwoch, dem 20. August 2025, um 20 Uhr unserer Zeit mit dem Future Games Show Gamescom Showcase. Die Verantwortlichen versprechen den Zuschauern über 90 Minuten lang „Weltpremieren-Trailer, detaillierte Einblicke und exklusive Updates zu den spannendsten kommenden Spielen“. Moderiert wird die Show von Matt Mercer (Vincent Valentine in „Final Fantasy 7 Rebirth“) und Laura Bailey (Abby Anderson in „The Last of Us: Part 2“), während es unter anderem Neuigkeiten zu „The Expanse: Osiris Reborn“ und „Mafia: The Old Country“ geben wird.

Direkt im Anschluss an das Gamescom Showcase startet außerdem die Erweiterungsshow FGS Live von der Gamescom. Hier können sich die Fans auf „noch mehr Gaming-Neuigkeiten, die die Wunschliste erweitern“ sowie weitere Weltpremieren-Trailer freuen.

Am Sonntag, dem 24. August 2025, und dem letzten Messetag, folgt mit FGS Best of Gamescom schließlich ein brandneues und einstündiges Sonderformat. Hier werden die Veranstalter, nachdem sie sich zuvor ausgiebig auf der Messe umgesehen und die „einzigartigsten und kreativsten“ Spiele herausgepickt haben, „exklusive Gameplay-Demos, Standführungen und spannende Entwickler-Videos“ präsentieren.

Verfolgen können interessierte Zuschauer die Events der Future Games Show wie gewohnt auf den bekannten Kanälen der Veranstalter: auf YouTube, via Twitch, dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) oder über die Webseite.

Gamescom-Tickets schon jetzt sichern

Wer die Messehallen der Gamescom 2025 vor Ort besuchen möchte, hat zudem die Möglichkeit, sich schon jetzt die passenden Tickets zu sichern: Bereits Anfang April startete der Vorverkauf mit neuen Optionen und Preisanpassungen. So kosten die Tageskarten für Donnerstag, Freitag und Sonntag mittlerweile 30,50 Euro, während für den Samstag sogar 40 Euro fällig werden.

Neu in diesem Jahr sind die Ticket-Bundles: Für 90 Euro ist das „Superfan Bundle“ erhältlich, das bereits Zugang zum Fachbesucher- und Medientag am Mittwoch ab 13 Uhr gewährt und den Eintritt zur Open Night Live beinhaltet. Ebenfalls verfügbar ist eine erweiterte Version für 125 Euro, die noch eine Übernachtung im Gamescom-Camp ermöglicht. Alle Tickets und Bundles sind wie gewohnt im Ticketshop der Gamescom erhältlich.

