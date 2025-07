Helldivers 2: Kritischer Bug sorgt weiter für Ärger – Update von Arrowhead macht Hoffnung

Seit Wochen kämpfen Spieler bei der Waffenanpassung in "Helldivers 2" mit unkontrollierten Abstürzen, die den Spielspaß empfindlich trüben. Doch wann ist endlich mit einer Lösung zu rechnen? Arrowhead liefert ein Status-Update.

Vor ein paar Wochen wiesen Spieler die Entwickler von Arrowhead darauf hin, dass sich mit einem der letzten Updates zu „Helldivers 2“ ein Bug eingeschlichen hat, der sowohl auf dem PC als auch der PS5 für Frust sorgt.

Im Detail geht es darum, dass der Koop-Shooter immer wieder unkontrolliert abstürzt, wenn Spieler versuchen, ihre Waffe anzupassen. Nachdem Arrowhead in einem Statement an die Community im vergangenen Monat versichert hatte, dass der Fehler so schnell wie möglich behoben werden soll, könnte nun endlich eine Lösung bevorstehen.

Wie Arrowhead auf dem offiziellen Discord (via Videogamer) bestätigte, befindet sich ein entsprechender Bugfix, der die Abstürze im Menü der Waffenanpassung beheben soll, derzeit in der Testphase.

Wann wird der Bug behoben?

Wann die Spieler letztlich mit einer Lösung des frustrierenden Problems rechnen dürfen, ließ das Studio zwar offen, deutete jedoch an, dass der Bugfix Teil des nächsten Updates von „Helldivers 2“ sein könnte – wann auch immer dieses erscheint.

„Seid ihr einer Lösung für die Abstürze bei der Waffen-Anpassung nähergekommen?“, fragte ein Spieler auf dem offiziellen Discord.

Der QA-Lead von Arrowhead antwortete: „Ein Fix für die noch bestehenden Abstürze bei der Anpassung wird gerade getestet. […] Wenn alles gut läuft, sollten wir das Problem mit dem nächsten Update beheben können.“

Bis der Bug behoben ist, lässt er sich durch einen einfachen Workaround zumindest spürbar reduzieren. So wies Arrowhead im Juni darauf hin, dass die Abstürze nicht auftreten sollen, wenn sich die Spieler langsamer durch die Menüs der Waffenanpassung bewegen.

Ein Workaround, der allerdings nicht bei allen Spielern zu funktionieren scheint. Zudem kritisierte die Community, dass der Bug bereits Ende Mai gemeldet wurde und bis heute nicht behoben ist.

Helldivers 2 erscheint für die Xbox Series X/S

In der vergangenen Woche überraschten Sony Interactive Entertainment und Arrowhead die Spieler mit einer Ankündigung, mit der sicherlich nur die wenigsten gerechnet haben dürften. So gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass „Helldivers 2“ Ende des kommenden Monats für die Xbox Series X/S erscheint.

Die Xbox-Version unterstützt genau wie die Ableger für PC beziehungsweise PS5 das Crossplay-Feature und erscheint am 26. August 2025. Wie Arrowhead kurz nach der Ankündigung für die Xbox-Systeme klar stellte, hat das Studio kein Interesse daran, „Helldivers 2“ über den Xbox Game Pass zur Verfügung zu stellen.

