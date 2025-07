Mafia The Old Country: Neun Minuten Gameplay bieten tiefen Einblick in das Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts

Mafia The Old Country:

Mit „Mafia: The Old Country“ geht es im August zurück in das Sizilien des Jahres 1905, sodass Spieler die Anfänge des organisierten Verbrechens erleben können. Umfangreiche Einblicke ins Spielgeschehen gewährt jetzt ein neunminütiges Gameplay-Video.

Nachdem es 2020 eine Neuauflage des ersten „Mafia“ gab, liegt der letzte Teil der beliebten Action-Abenteuer-Reihe mit „Mafia 3“ bereits über acht Jahre zurück. Doch in diesem Jahr, genauer gesagt im August, erscheint mit „Mafia: The Old Country“ endlich das nächste Abenteuer. Und nachdem es zuletzt in die 60er Jahre ging, reisen die Spieler dieses Mal in das Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts und erleben die Anfänge der italienischen Mafia.

Einen ersten spielerischen Einblick gab Entwickler Hangar 13 bereits Anfang Mai mit einem Gameplay-Trailer. Anfang Juni folgte zudem ein Story-Trailer, der einen Vorgeschmack auf die Geschichte lieferte.

Doch nun steht ein brandneues Gameplay-Video bereit, dass die Kollegen von IGN im Rahmen ihrer „IGN First“-Berichterstattung, die den ganzen Monat über exklusive Inhalte zum Spiel verspricht, bereitgestellt haben.

Eine Mission aus Mafia: The Old Country im Gameplay-Video

Das bewegte Bildmaterial gewährt insgesamt über nein Minuten lang einen umfangreichen Einblick und präsentiert eine der Missionen aus „Mafia: The Old Country“, sodass es neben ein paar Zwischensequenzen auch jede Menge Spielszenen zu sehen gibt. Die Mission beginnt mit einem Treffen von Protagonist Enzo Favara mit Don Torrisi, gefolgt von den Missionsvorbereitungen

Danach folgt eine Fahrt mit einem klassischen Auto durch die sizilianische Landschaft, während sich Enzo, angekommen an seinem Ziel, in eine Villa schleicht. Anfangs weicht er den Wachen noch gekonnt aus oder schaltet sie still und heimlich mit dem Messer aus, doch letztendlich kommt es auch zu einem Schusswechsel.

Das Video demonstriert die für „Mafia“ typischen Auseinandersetzungen, einschließlich des Deckungssystems und verschiedener historischer Schusswaffen. Auch Nahkampfelemente sind zu sehen. Am Ende erreicht Enzo sein Ziel, das er mit einer Büste niederschlägt, bevor das Gameplay-Video endet.

Mafia: The Old Country erscheint Anfang August

Bis Spieler sich selbst von „Mafia: The Old Country“ ein Bild machen können, dauert es nicht mehr allzu lange: Bereits am 8. August 2025 wird das Action-Adventure für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Preislich werden für die Standardausgabe lediglich 49,99 Euro fällig – sowohl physisch als auch digital. Eine digitale Deluxe Edition für 59,99 Euro bietet zudem einige Bonusinhalte.

„Mafia: The Old Country“ erzählt die Geschichte von Enzo Favara, der seine harte Kindheit in den Schwefelminen Siziliens verbracht hat. Als er die Chance hat, sich der mächtigen Torrisi-Familie anzuschließen, wittert er die Chance auf ein besseres Leben. So erleben die Spieler hautnah den Aufstieg von Enzo in der kriminellen Unterwelt und wie er versucht sich als „Ehrenmann“ in der Familie Torrisi zu beweisen.

