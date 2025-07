PS5 & PS4: Vorbestell-Charts mit „Zensur-Shooter“ an der Spitze

Die aktuellen Vorbestell-Charts im PlayStation Store zeigen an der Spitze ein Spiel, das zuletzt aufgrund inhaltlicher Schnitte in die Schlagzeilen gelangte. Doch auch ein recht kostspieliges Sport-Bundle ist hoch im Kurs.

In den kommenden Monaten erscheinen zahlreiche neue Spiele für die PS5 und PS4. Los geht es schon in der kommenden Woche mit der derzeitigen Doppelführung.

„Ready or Not“ machte zuletzt aufgrund eines weniger erfreulichen Umstandes auf sich aufmerksam. Um auf den Konsolen die nötige Freigabe zu bekommen, mussten ein paar Änderungen vorgenommen werden. Die „Zensur“ betrifft zum Teil auch PC-Spieler, was erwartungsgemäß für erhitzte Gemüter sorgte.

Nach einem Review-Bombing sorgte Void Interactive für eine ausführlichere Beschreibung der Situation und zeigte Vergleichsbilder. Unabhängig davon: „Ready or Not“ beansprucht im PlayStation Store die ersten beiden Plätze für sich – einmal in der Standard- und einmal in der Deluxe Edition. Der Launch erfolgt am 15. Juli 2025.

Mit 160 Euro auf Platz 3

Auch das umfangreiche „EA Sports MVP Bundle“ ist weit vorn vertreten. Es landete auf dem dritten Rang, was bei einem Preis von rund 160 Euro eine kleine Besonderheit ist. Allerdings bringt das Paket einiges an Inhalt mit sich. Enthalten sind „Madden NFL 26“ und „College Football 26“ in der jeweiligen Deluxe Edition.

Rollenspiele, Action-Adventures und weitere Shooter mischen sich ebenfalls unter die Spitzenreiter. Dazu zählt beispielsweise „Destiny 2 Jahr der Prophezeiung“ oder „Ghost of Yotei“, das diesmal auf Rang 9 verweilt. Zuletzt zeigte Sucker Punch in einem Video die üppig ausgestattete Collector’s Edition. Ergänzt wird das Feld durch Titel wie „Wuchang Fallen Feathers“ oder das Dinosaurier-Management-Spiel „Jurassic World Evolution 3“.

Die vollständige Übersicht der „meistverkauften Vorbestellungen“ im PSN

Ready or Not Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Ready or Not (49,99 Euro) EA Sports MVP Bundle (159,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) Ark Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Delta Force F2P (8,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Tony Hawks Pro Skater 3 + 4 Cross Gen Edition (49,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro) Die Sims 4 Zauber der Natur Erweiterungspack (39,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) EA Sports College Football 26 Deluxe Edition (109,99 Euro) EA Sports College Football 26 (79,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung (79,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Dying Light: The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro)

Unklar ist, ob die Vorverkaufscharts auf Basis der Verkäufe oder Umsätze berechnet werden. Auffällig ist jedoch, dass besonders häufige kostspielige Editionen weit vorn sind. Denkbar ist es hier, dass besonders häufig Fans vorbestellen und dabei das volle Paket haben möchten.

Wie sich Spiele nach dem Launch schlagen, verraten die regelmäßig veröffentlichten PSN-Charts, allerdings ohne Trennung der einzelnen Editionen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren