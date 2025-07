Striking Distance Studios: Entwickler von The Callisto Protocol stellen Project Titan ein

Im Dezember 2022 lieferten die vom „Dead Space“-Schöpfer gegründeten Striking Distance Studios mit „The Callisto Protocol“ ihr Debüt ab, doch der Titel konnte trotz der starken „Dead Space“-Anleihen nicht die Verkaufserwartungen erfüllen. Und auch das im letzten Jahr veröffentlichte Sci-Fi-Roguelike „Redacted“, das im selben Universum angesiedelt ist, blieb weitestgehend unter dem Radar.

Hinter den Kulissen arbeitete das Studio aber schon am nächsten Projekt, das intern unter dem Codenamen „Titan“ geführt wurde. Offizielle Details zum Spiel wurden allerdings nie enthüllt. Und offenbar werden die Spieler den Titel auch niemals zu Gesicht bekommen: Wie sich dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters entnehmen lässt, wurde die Entwicklung eingestellt.

Entwicklung von Project Titan eingestampft

Darauf aufmerksam geworden sind die Kollegen von Twisted Voxel: Wie sie im LinkedIn-Profil von Sean Hewitt, einem ehemaligen Senior Technical Artist von den Striking Distance Studios, der neben „The Callisto Protocol“ auch am besagten „Project Titan“ gewerkelt hat, wurden die Arbeiten abgebrochen.

Gerüchten zufolge war „Project Titan“ als Multiplayer-Titel, genauer gesagt als Battle-Royale-Spiel, geplant. Es sollte im Universum von „PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)“ angesiedelt sein. Der „PUBG“-Insider PlayerIGN spekulierte, dass „Project Titan“ auf dem Saturnmond Titan spielen und Insassen aus dem bekannten Black Iron-Gefängnis von „The Callisto Protocol“ dort tödliche Battle-Royale-Gefechte austragen sollten.

Turbulente Zeiten bei Striking Distance Studios

Dass die Striking Distance Studios an einem neuen AAA-Multiplayer-Spiel arbeiten, ging auch schon aus den Job-Profilen anderer Mitarbeiter hervor. So wurde im vergangenen Februar enthüllt, dass die Entwickler an einem „Prototyp für ein Third-Person-Actionspiel“ mit der Unreal Engine 5 als Grafikgerüst arbeiten. Außerdem gab es Hinweise auf Live-Service-Elemente. Auf Nachfrage wollten sich damals aber weder Striking Distance noch Publisher Krafton zum neuen Projekt äußern.

Völlig überraschend kommt die Einstellung von „Project Titan“ jedoch nicht: Bereits im Jahr 2023 kam es zu einem großen Stellenabbau, sodass 32 Mitarbeiter ihren Job verloren haben, darunter auch Senior Environment Artist Matthew Smith. Kurz darauf traf obendrein auch Gründer und CEO Glen Schofield die Entscheidung, die Striking Distance Studios zu verlassen.

Und im Februar dieses Jahres berichteten einige der ehemaligen Mitarbeiter, dass es erneut zu Entlassungen gekommen sei. Wie Concept Art Director Jesse Lee erklärte, haben „die meisten Entwickler“ das Studio mittlerweile verlassen. Offiziell bestätigt wurden die Entlassungen oder die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter jedoch nicht.

