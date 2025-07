Switch 2: Wie lange bleibt die Konsole Mangelware? Analysten geben Einschätzung ab

Am 5. Juni, also vor etwa rund einem Monat, feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch. Und das mit Bravour: Nach nur vier Tagen gab Nintendo bekannt, dass bereits mehr als 3,5 Millionen Einheiten der neuen Konsole verkauft werden konnten – ein neuer Rekord. So schnell war zuvor noch keine andere Videospiel-Hardware.

Die hohe Nachfrage birgt allerdings auch einen Nachteil: die Verfügbarkeit. Selbst vier Wochen nach dem Marktstart ist es nicht so einfach, ein Exemplar der begehrten Konsole zu ergattern. Ein Umstand, für den Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auch schon eine Entschuldigung ablieferte. Wie lange der Engpass wohl noch andauern wird? Dazu gaben zwei japanische Analysten jetzt eine Einschätzung ab.

Analysten: Switch 2 bleibt bis mindestens Frühjahr 2026 knapp

Im Gespräch mit der japanischen Tageszeitung Nikkei (via Wccftech) prophezeiten Hideki Yasuda, Senior Analyst bei Toyo Securities, und Zhai Yijia, Analyst bei UBS Securities, dass die Switch 2 vermutlich bis zum Frühjahr 2025 oder womöglich sogar länger kaum im japanischen Handel verfügbar sein wird. Und auch weltweit dürfte es kaum besser aussehen. Außerdem äußerten sich die Experten auch zu den möglichen Verkaufszahlen.

So schätzen die beiden, dass sich die Switch 2 im ersten Monat seit ihrer Markteinführung rund sechs Millionen verkauft haben könnte. Offizielle Zahlen liegen bislang noch nicht vor. Zwar tauchte kürzlich auf der Nintendo-Webseite die Zahl von über fünf Millionen verkauften Exemplaren auf, doch wie das japanische Unternehmen im Nachhinein klarstellte, handelte es sich dabei nur um Testzahlen.

Was die Verkaufszahlen im ersten Geschäftsjahr (bis März 2026) anbelangt, so rechnet Yasuda mit 20 Millionen verkauften Konsolen – trotz der anhaltenden Knappheit. Sein Kollege setzt seine Prognose etwas niedriger an und gibt 18 Millionen Verkäufe an. So oder so: Diese Zahlen würden im Vergleich zur originalen Switch einen Anstieg von 20 bis 30 Prozent bedeuten. Nintendo selbst hatte bereits angegeben, 15 Millionen Switch 2-Konsolen im ersten Jahr zu verkaufen.

Langfristige Verkaufsprognosen

Was die langfristige Prognose betrifft, sind die beiden japanischen Analysten jedoch nicht ganz so optimistisch: „Die anfänglichen Verkaufszahlen sind höher als die der Switch und der Sony PlayStation 5. Dies sollte jedoch nicht einfach als Anstieg der Nachfrage gewertet werden“, sagte Yijia.

„Diese Konsolen litten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung unter Halbleiterengpässen, die die Produktion einschränkten und das Angebot verknappten. Es wird schwierig sein, die kumulativen Verkaufszahlen der Switch zu übertreffen.“

Yasuda sieht die Sache etwas positiver: „Sie ist im Vergleich zu früheren Spielkonsolen überaus beliebt, und Konsolen mit einer starken anfänglichen Resonanz neigen dazu, weiterhin eine hohe Nachfrage zu erfahren.“

Wenn es nach DFC Intelligence, einem der führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen geht, könnte die Switch 2 bereits Ende 2029 und somit ein Jahr früher als das Vorgängermodell die Marke von 100 Millionen verkauften Exemplaren erreichen und wäre „damit mit großem Abstand das führende Konsolensystem“. Ohnehin sei die neue Nintendo-Konsole den Experten zufolge „der wichtigste Wachstumsmotor der Branche im Jahr 2025“.

