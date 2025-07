Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Weniger Grind für die Platin? Trophäenliste steht bereit

Passend zum Release in dieser Woche fand die Trophäenliste von "Tony Hawk's Pro Skater 3+4" den Weg ins Netz. Wir verraten euch, was ihr leisten müsst, um euch die begehrte Platin-Trophäe zu sichern.

Mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ feiern die beliebten Skating-Klassiker in dieser Woche ihr Comeback und kehren in einem überarbeiteten Format auf den PC und die Konsolen zurück.

Nachdem die Neuauflagen zuletzt vor allem mit der Kritik am neuen Soundtrack und dem umstrittenen Skater Bam Margera, der quasi in letzter Minute den Weg ins Spiel fand, von sich reden machten, dreht sich kurz vor dem Release endlich wieder alles um das Spielerische. So fand passend zum morgigen Vorabstart für Käufer der Deluxe Edition die Trophäenliste von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ den Weg ins Netz.

Die frohe Kunde für alle Platin-Jäger vorweg: Ein Teil des zeitintensiven Grinds, der in „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ für die Freischaltung der Platin-Trophäe nötig war, entfällt dieses Mal.

Das müsst ihr für die Platin leisten

Um euch die Platin von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ zu sichern, müsst ihr nämlich nicht Level 100 erreichen. Darüber hinaus spielen auch der Online-Multiplayer und der Create-A-Park-Modus in den Trophäen keine Rolle. Dies bedeutet allerdings nicht, dass „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ mit einer leichten Platin-Trophäe lockt.

Stattdessen setzt die Freischaltung der Platin einiges an Zeit und Können voraus. Beispielsweise stellen euch die Entwickler vor die Aufgabe, besonders knifflige Combos erfolgreich zu absolvieren und die beiden Karrieren zu 100 Prozent abzuschließen.

Darüber hinaus warten nicht nur hunderte Herausforderungen darauf, von euch gemeistert zu werden. Eine weitere Aufgabe, die einiges an Zeit in Anspruch nehmen dürfte, ist die Tatsache, dass ihr für die Freischaltung der Platin in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ die komplette Solo-Tour mit allen enthaltenen Skatern meistern müsst.

Die offizielle Trophäenliste verrät euch, welche Herausforderungen sonst noch geboten werden.

Exklusive Demo für Vorbesteller sorgt für Kritik

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Wer sich zum Kauf der 69,99 Euro teuren Deluxe Edition entschließen sollte, erhält drei Tage vorher und somit am 8. Juli 2025 Zugriff auf das Spiel.

Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die Klassiker zu spielen. Diese sorgt jedoch für reichlich Kritik.

Konkret geht es um eine exklusive VIP-Demo, die Activision ausschließlich jenen zur Verfügung stellt, die „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ vorbestellt haben. Eine eher unübliche Praxis, die bei vielen Spielern erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe stößt.

Immerhin dienen Demos traditionell dazu, Interessierten einen ersten Eindruck vom Spiel zu vermitteln und sie in ihrer möglichen Kaufentscheidung zu unterstützen.

