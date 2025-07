Xbox: Aktuelle Entlassungen erst der Anfang? Insider zeichnen düsteres Bild

In einem Dialog tauschten sich Jez Corden von Windows Central und Tom Warren von The Verge über die aktuelle Situation der Xbox-Sparte aus. Besonders Corden zeichnete ein düsteres Bild und wies darauf hin, dass die in der vergangenen Woche eingeleiteten Maßnahmen möglicherweise erst der Anfang sind.

In der vergangenen Woche kündigte Microsoft umfangreiche Sparmaßnahmen an, von denen auch die Xbox-Sparte betroffen ist. Während die „Forza Motorsport“-Macher von Turn 10 offenbar die Hälfte ihre Belegschaft verloren, wurde The Initiative, das Studio hinter dem Reboot von „Perfect Dark“, komplett geschlossen.

Auch bei externen Studios wie Romero Games führten die Maßnahmen zu schmerzhaften Einschnitten. Wie der Windows Central-Journalist und in Xbox-Fragen meist gut informierte Insider Jez Corden berichtet, könnten die in der vergangenen Woche in die Wege geleiteten Maßnahmen erst der Anfang sein.

Demnach soll die Xbox-Sparte aufgrund diverser Vorgaben intern stark unter Druck stehen, wie Corden in Erfahrung brachte.

Die neue Realität nach der Übernahme von Activision Blizzard?

Laut Corden sieht sich die Xbox-Sparte mit wirtschaftlichen Vorgaben konfrontiert, die in dieser Form kaum zu erfüllen sein. „Microsofts Finanzchefin Amy Hood hat Xbox ein völlig unrealistisches finanzielles Ziel vorgegeben, das der Sparte weiterhin schaden wird. Das ist noch nicht vorbei“, sagte Corden.

In dem Dialog meldete sich auch der The Verge-Journalist Tom Warren zu Wort und wies darauf hin, dass die von Corden angesprochenen Vorgaben keineswegs unrealistisch seien. Stattdessen spiegeln sie einfach nur die neue Realität seit der rund 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard wider.

Warren dazu: „Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist. Das ist einfach die Realität des Xbox-Geschäfts nach der ABK-Übernahme. Ohne diesen Deal wären die Einnahmen von Xbox rückläufig und die Wette auf den Game Pass hat sich bisher nicht ausgezahlt.“

Eine Aussage, die Corden so nicht stehen lassen wollte. Stattdessen verwies er auf die Tatsache, dass es sich bei Videospielen um ein finanziell riskantes und bisweilen volatiles Geschäft handelt, das sich wirtschaftlich schlichtweg nicht immer konkret planen lässt. Dies gelte vor allem für große Publisher wie die Xbox-Sparte.

Xbox One Schuld an der aktuellen Situation?

Nachdem mehrere Nutzer kritisierten, dass Microsoft zu früh aus dem Konsolenrennen ausgeschieden sei und selbst große Xbox-Marken auch für die PS5 veröffentlichte beziehungsweise ankündigte, entgegnete Warren, dass die aktuelle Situation seiner Meinung nach auf die Xbox One zurückzuführen ist.

In einer Generation, in der Spieler damit begannen, ihre digitalen Bibliotheken aufzubauen, habe Microsoft mit der Xbox One wertvolle Marktanteile verloren.

Mit dem Xbox Game Pass habe das Unternehmen zwar versucht, diese zurückzugewinnen, sei im Endeffekt jedoch gescheitert. „Sie haben es mit der Series S versucht. Aber sie haben eine wichtige Generation mit der Xbox One und den digitalen Bibliotheken verpasst. Der Game Pass sollte das eigentlich ausgleichen“, ergänzte Warren.

„Kombiniert man das mit den Problemen bei der Spieleproduktion (Halo Infinite, Starfield usw.), wird es schwer, das bestehende Modell zu rechtfertigen“, kommentierte Warren den aktuellen Zustand der Xbox-Sparte abschließend.

