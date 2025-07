Dead by Daylight: Crossover mit einem der größten Zombie-Franchises bringt neue Überlebende 

Bereits im Juni 2016 (und ein Jahr später für Konsolen) wurde „Dead by Daylight“ veröffentlicht und das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel, in dem vier Überlebende vor einem Killer, der ebenfalls von einem Spieler gesteuert wird, fliehen müssen, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Ein Faktor für den anhaltenden Erfolg dürften auch die zahlreichen Crossovers mit bekannten Horror-Franchises sein, sodass bekannte Charaktere oder Elemente aus Filmen, Serien oder anderen Videospielen ihren Weg in „Dead by Daylight“ fanden. Dazu gehörten beispielsweise Kooperationen mit „Halloween“, „Nightmare on Elm Street“ oder „Freitag der 13.“, aber auch mit „Resident Evil“ oder „Silent Hill“. Zuletzt gab es sogar ein Crossover mit „The Witcher 3“.

Und jetzt haben die Entwickler von Behaviour Interactive ein weiteres Crossover angekündigt (via ComicBook), sodass „Dead by Daylight“ auf eines der bekanntesten und auch erfolgreichsten Zombie-Franchises trifft: „The Walking Dead“.

Rick und Michonne erhalten Einzug in Dead by Daylight

Durch das Crossover mit der von Robert Kirkman erschaffenen Comicreihe, die 2010 auch als erfolgreiche Fernsehserie adaptiert wurde und etliche Spin-offs hervorbrachte, dürfen sich Spieler von „Dead by Daylight“ über zwei neue Überlebende freuen: Rick Grimes und Michonne. Auch Daryl Dixon wird seinen Weg ins Spiel finden – allerdings nur als legendäres Outfit für Rick.

Die Kleidung ist Teil der „The Walking Dead“-Kollektion für „Dead by Daylight“, die neben weiteren Looks für die beiden neuen Charaktere auch verschiedene Farbanpassungen umfasst. Alle diese Aufmachungen sind an bestimmte Episoden der bekannten TV-Serie angelehnt.

So erhält Michonne Designs, die auf den Episoden „The Next World“ (Staffel 6, Episode 10) und „What We Become“ (Staffel 10, Episode 3) basieren. Ricks Outfit orientiert sich hingegen an der Folge „Last Day on Earth“ (Staffel 6, Episode 16), während die zweite Montur den Titel „Brutal Awakening“ trägt und wahrscheinlich an die erste Episode angelehnt ist, in der er im Krankenhaus aus dem Koma erwacht.

Neue Perks und Kartenabschnitt im TWD-Stil

Darüber hinaus bieten beide Charaktere auch neue Perks: Michonne kann sich dank der Fähigkeit „Überzeugung“ für kurze Zeit selbst wieder aufrichten, nachdem sie einen anderen Überlebenden geheilt hat, während sie selbst am Boden lag. „Letzter Widerstand“ ermöglicht es ihr, den Killer kurzzeitig zu betäuben, falls sie sich länger in seinem Terrorradius aufhielt, ohne verfolgt zu werden. Mit dem Teamwork-Perk „Throw Down“ erhalten alle verletzten Überlebenden in ihrer Nähe einen Geschwindigkeitsschub, sobald der Killer betäubt oder geblendet wird.

Rick verfügt über das Perk „Apokalyptische Erfindungsgeist“, das es ihm erlaubt, eine zerbrechliche Palette zu bauen, nachdem er zwei Kisten durchsucht hat. Sein Perk „Komm und hol mich!“ sorgt dafür, dass verletzte oder sterbende Überlebende in der Nähe keine Kratzspuren oder Blutlachen hinterlassen, sobald ein Teammitglied von einem Haken gerettet wurde. Und das Teamwork-Perk „Abhärtung“ reduziert für eine bestimmte Zeit lang Schmerzlaute, Kratzspuren und Blutlachen, wenn ein Teamkollege den Killer betäubt oder blendet.

Abgerundet wird das „The Walking Dead“-Crossover für „Dead by Daylight“ durch einen neuen Kartenabschnitt der bereits bekannten „Garten der Freude“-Map. Dieser erscheint, sobald die Überlebenden Rick oder Michonne teilnehmen und enthält Elemente und Anspielungen auf das „TWD“-Universum, beispielsweise die Krankenhaustüren mit der Aufschrift „Don’t Open, Dead Inside“ oder Elemente aus dem Gefängnis.

Das neue „The Walking Dead“-Crossover wird ab dem 29. Juli 2025 für alle „Dead by Daylight“-Spieler auf sämtlichen Plattformen verfügbar sein. PC-Spieler können Rick und Michonne sogar schon jetzt auf dem PTB-Testserver ausprobieren.

