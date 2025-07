Death Stranding 2: Vorsicht, so trollen euch eure Mitspieler mit Schildern

Wie schon im Erstling können auch in "Death Stranding 2" erneut verschiedene Schilder in der Spielwelt aufgestellt werden. Diese helfen jedoch nicht nur, sondern werden auch zum Trollen verwendet.

In „Death Stranding 2“ macht sich Sam Porter Bridges erneut auf, um die Menschheit zu verbinden und auf seinem Weg gleich auch noch ein paar Päckchen abzuliefern. Wie schon im Erstling aus 2019 kommt auch bei dem Ende Juni veröffentlichten zweiten Spiel der Reihe ein asynchroner Multiplayer zum Tragen.

Dabei könnt ihr eure Mitspieler zwar nicht sehen. Was diese so in der Spielwelt treiben, erlebt ihr jedoch etwa durch hinterlassene Leitern oder Generatoren. Auch aufgestellte Schilder sollen den Portern das Leben erleichtern. Allerdings werden diese mitunter auch zum fiesen Trollen genutzt.

Spieler hassen die eigentlich hilfreichen Schilder

Auf Reddit haben die Spieler von „Death Stranding 2“ nun ihre tragischen Erlebnisse mit den Schildern im Spiel geteilt, die den Portern einen Geschwindigkeitsschub geben. Diese waren laut den Reddit-Nutzern bereits für einige Unfälle und beschädigte Lieferungen verantwortlich.

„Ich war so sehr damit beschäftigt, auf meinen Geländewagen und jede kleine Unebenheit zu achten (da DS2 so viel empfindlicher zu sein scheint), dass ich übersehen habe, dass das Schild You Got This! von meinem letzten Besuch durch ein Speed Up! ersetzt wurde“, schrieb der Spieler „world-shaker“ in seinem Beitrag.

Dazu zeigte der Nutzer eine Szene aus seinem Spiel, wie er mit seinem Fahrzeug behutsam einen Berg zu einer Forschungsstation hinauffuhr. Kurz vor dem Gebäude fuhr sein vollbeladener Wagen durch ein Schild mit einem Geschwindigkeitsschub, wodurch dieser einen Satz machte und vor den Eingang knallte. Die Ladung wurde dadurch beschädigt.

„Ich habe einen Wombat überfahren!“

In dem Beitrag berichteten auch andere Spieler über ihre Erfahrungen mit den normalerweise hilfreichen Schildern. „Gestern haben drei unschuldige NPC-Porter wegen diesen Dingern ein unglückliches Ende gefunden“, schreib etwa ein Nutzer. „Ich konnte die NPCs wegen der übermäßigen Menge an Schildern nicht sehen und dann schleudern mich die Geschwindigkeitsboosts direkt in sie hinein.“

„Ich habe versehentlich einen Wombat auf der Straße getötet, weil es dort auch zu viele verdammte Schilder gab“, schrieb der Spieler „Morrowindsofwinter“. „Ich habe bisher zwei Tiere versehentlich getötet und beide Male kam ich mir total mies vor. Ich habe die -200 Likes verdient“, antwortete daraufhin ein anderer Spieler.

Neben den Schildern machen den Spielern von „Death Stranding 2“ jedoch anscheinend auch widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge das Leben schwer. „Einen Mittelfinger an Leute, die ihre Fahrzeuge direkt am oberen Ende der Rampen von Verteilerzentren abstellen, ohne dass sie bei der Annäherung sichtbar sind“, gab „followthewaypoint“ an. „OMG, wer stellt sein Trike direkt in der Arschritze der Regierungsbasis ab?“ fragte daraufhin „SithMasterStarkiller“.

