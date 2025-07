Fallout: „Das Spiel, auf das alle warten“ – Laut Gerücht mehrere Ableger in Arbeit

In der vergangenen Woche kündigte Microsoft umfangreiche Sparmaßnahmen an, von denen auch die Xbox-Sparte nicht verschont blieb. Neben Entlassungen bei Studios wie Turn 10 kam es zudem zur Einstellung mehrerer Projekte, die sich bis zuletzt in Entwicklung befanden.

ZeniMax Media, der Mutterkonzern von Bethesda, war ebenfalls betroffen und sah sich gezwungen, die Arbeiten an einem Online-Rollenspiel abzubrechen, das laut unbestätigten Berichten bereits jetzt einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen haben soll. In einem Podcast sprach Jordan Middler, Journalist bei VGC und in der Branche gut vernetzter Insider, über die aktuelle Situation bei Bethesda.

Wie Middler in Erfahrung gebracht haben will, arbeitet der Publisher derzeit nicht nur an „The Elder Scrolls 6“. Darüber hinaus sollen sich gleich mehrere neue Ableger der „Fallout“-Reihe in Entwicklung befinden.

Fallout 3 Remastered? Oder doch New Vegas 2?

Konkrete Namen konnte oder wollte Middler in diesem Zusammenhang nicht nennen. Stattdessen äußerte er sich folgendermaßen: „Fallout ist das große Ding. Es sind mehrere Fallout-Projekte in Entwicklung, darunter – soweit ich weiß – auch jenes, auf das ihr alle sicher wartet. Es ist allerdings noch nicht weit genug fortgeschritten, um sagen zu können: Ihr werdet dieses Spiel bald spielen können.“

Nun kann natürlich spekuliert werden, worauf sich Middler im Detail bezieht. Ein mögliches „Fallout 5“ gilt als gesetzt. Zudem tauchte in einer im Sommer 2023 geleakten Bethesda-Roadmap ein Remaster des 2008 veröffentlichten „Fallout 3“ auf.

Nimmt man Middlers Aussagen wörtlich, könnte jedoch auch ein anderer Ableger gemeint sein. So handelt es sich bei Obsidians „Fallout: New Vegas“ aus dem Jahr 2010 sicherlich um den Teil der Reihe, für den sich die Spieler am lautstärksten ein Remaster oder einen Nachfolger wünschen. An Obsidian Entertainment dürfte ein solches Vorhaben kaum scheitern.

Bereits Anfang 2023 wiesen die leitenden Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky darauf hin, dass sie für ein mögliches Remaster von „New Vegas“ definitiv zur Verfügung stehen würden. Zudem berichtete der Gaming-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb im Februar 2022, dass Microsoft und Obsidian Entertainment Gespräche über einen möglichen Nachfolger aufgenommen haben sollen.

Seitdem wurde es um dieses Thema allerdings recht still. Als unwahrscheinlich gelten Remakes zu ersten beiden „Fallout“-Abenteuern, da Bethesdas Todd Howard in der Vergangenheit mehrfach darauf hinwies, dass Remakes den Klassikern seiner Meinung nach mehr schaden als nutzen würden.

Bethesda kommentierte die Gerüchte um die diversen „Fallout“-Titel bislang nicht.

