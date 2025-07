Final Fantasy 9: Bilderbuch angekündigt – Vivis Geschichte erscheint 2026 im Westen

Rund um „Final Fantasy 9“ gab es in den vergangenen Tagen widersprüchliche Signale. Zunächst weckten Grafiken und ein Trailer von Square Enix Hoffnungen auf ein Remake. Kurz darauf folgte die Meldung, dass das Projekt in Gefahr sei. Zumindest möchte das ein Insider erfahren haben.

Während hinter „Final Fantasy 9“ also weiterhin ein Fragezeichen steht, können sich Fans auf ein neues Buch einstellen, das Illustrationen zum Spiel enthält. Zwar wird es noch fast ein Jahr dauern, bis das Werk erscheint, doch fest steht: Eine beliebte Figur rückt darin besonders in den Mittelpunkt.

Inhalt und Entstehung des Bilderbuchs

Im Fokus des 48-seitigen, gebundenen Buchs steht Vivi, einer der bekanntesten Charaktere aus „Final Fantasy 9“. Die Geschichte erzählt, wie der junge Schwarzmagier von Opa Quan, einem Feinschmecker, aus dem Meer gefischt und anschließend großgezogen wird. Laut offizieller Kurzbeschreibung führen die beiden zunächst ein ruhiges Leben voller Feste und Freunde, bis Vivi sich schließlich aufmacht, die Welt zu erkunden.

Die Eckdaten des bebilderten Buches zu „Final Fantasy 9“:

Autor: Kazuhiko Aoki, Eventdesigner von „Final Fantasy IX“

Illustrationen: Toshiyuki Itahana, Charakterdesigner des Spiels

Format: Gebunden, 48 Seiten

Preis: 17,99 US-Dollar bzw. 16,99 Euro

Kazuhiko Aoki und Toshiyuki Itahana hatten bereits maßgeblich an der Entstehung des Originalspiels mitgewirkt. Itahana präsentierte zuletzt anlässlich des 25. Jubiläums von „Final Fantasy 9“ neue Illustrationen, die ebenfalls den Charakter Vivi zeigen:

Veröffentlichung und Vorbestellungen

Das „Final Fantasy 9“-Bilderbuch erscheint laut Square Enix am 19. Mai 2026 im Westen. Vorbestellungen sind bereits möglich. Auf der Produktseite stehen einige weitere Vorschauseiten zur Verfügung.

„Final Fantasy 9“ zählt seit der Veröffentlichung im Jahr 2000 zu den meistgelobten Teilen der Rollenspielreihe. Das Spiel kehrte stilistisch zu mittelalterlichen Fantasy-Welten zurück und setzte weiterhin auf das klassische, rundenbasierte Kampfsystem der Serie.

In den vergangenen Wochen häuften sich die Spekulationen über ein mögliches Remake von „Final Fantasy 9“. Offiziell bestätigt wurde ein solches Projekt nicht. Zuletzt gab es zudem kritische Stimmen, die von Schwierigkeiten in der Entwicklung berichteten.

Veröffentlicht wurde „Final Fantasy 9“ ursprünglich im Jahr 2000, zunächst in Japan und exklusiv für die erste PlayStation. 2001 folgte der Launch in Europa. In den folgenden Jahren erschien der Klassiker auch für mobile Systeme, den PC sowie Konsolen wie die PS4.

