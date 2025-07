Ghost of Yotei: Ein ausführlicher Blick auf das Spiel – Die State of Play hat einen Termin

Ghost of Yotei:

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat hat die State of Play zu "Ghost of Yotei" nun endlich einen Termin. Wir verraten euch, wann es losgeht – und worauf ihr euch freuen könnt.

Auch das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer „Ghost of Yotei“ hatte im Rahmen der letzten State of Play im vergangenen Monat einen Auftritt. Allerdings fiel dieser deutlich kleiner aus, als von vielen Spielern erhofft.

Anstatt das Abenteuer rund um Protagonistin Atsu ausführlich vorzustellen, veröffentlichte Sucker Punch lediglich einen kurzen Teaser-Trailer und verwies auf eine kommende State of Play, in der „Ghost of Yotei“ ausführlich präsentiert werden soll. Nachdem die Verantwortlichen bislang nur bestätigten, dass die neue Ausgabe im Juli stattfindet, steht nun der offizielle Termin fest: Donnerstag, der 10. Juli 2025.

Los geht es hierzulande um 23 Uhr. Laut der heutigen Ankündigung dürfen wir uns auf rund 20 Minuten Gameplay aus dem nächsten großen Titel von Sucker Punch freuen. Wer live dabei sein möchte, findet entsprechende Livestreams auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen von PlayStation.

Ein Rachefeldzug im 17. Jahrhundert

Laut der offiziellen Beschreibung setzt die Geschichte von „Ghost of Yotei“ 300 Jahre nach den Geschehnissen von „Ghost of Tsushima“ ein. Wir schlüpfen in die Rolle der einsamen Söldnerin Atsu, die im Japan des 17. Jahrhunderts auf Rache sinnt, nachdem ihre Familie vor vielen Jahren einem grausamen Mord zum Opfer fiel.

Ihre Reise führt Atsu durch die unerforschte Ländereien von Ezo. Dort begibt sich die Söldnerin auf die Suche nach sechs Gesetzlosen, die für den Mord an ihrer Familie verantwortlich sein sollen.

„Unterwegs begegnet ihr weit mehr, als sie zu Beginn ihrer Reise erwartet hatte. Hilf ihr dabei, ungewöhnliche Verbündete zu treffen, dauerhafte Verbindungen einzugehen und einen Weg zu Heilung und Erlösung zu finden“, erklären die Entwickler weiter.

„Ghost of Yotei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Wie bei großen Triple-A-Blockbustern der PlayStation Studios üblich, habt ihr zum Release die Wahl aus unterschiedlichen Versionen. Die Standard Edition kostet im PlayStation Store 79,99 Euro.

Hinzukommt eine digitale Deluxe Edition. Diese ist für 89,99 Euro erhältlich und umfasst neben dem Hauptspiel die folgenden digitalen Extras:

„Die Schlange“-Rüstung

Digital-Deluxe-Rüstungsfarbe

Digital-Deluxe-Pferd & -Sattel

Schwert-Kit

Reisende-Karten (Vorab-Freischaltung)

Talisman

Auf Sammler kostspieliger Versionen wartet zudem eine exklusive Collector’s Edition, für die 249,99 Euro fällig werden. Für Kritik sorgt jedoch der Umstand, dass „Ghost of Yotei“ lediglich in digitaler Form enthalten ist – eine Disk-Version fehlt.

