Helldivers 2: Kaum noch Herausforderung? Entwickler stellen sich Kritik und sprechen über Lösungen

In den vergangenen Tagen sprachen die Entwickler von Arrowhead mehrfach über die Zukunft von „Helldivers 2“. Unter anderem gab das Studio bekannt, den erfolgreichen Koop-Shooter im kommenden Monat auf eine weitere Plattform zu bringen.

Die Rede ist von der Xbox Series X/S, die am 26. August 2025 versorgt wird. Wie Arrowhead betonte, konzentriert sich das Studio auf den Xbox-Plattformen auf einen klassischen Release. An einer Veröffentlichung im Xbox Game Pass haben die Entwickler kein Interesse. Zudem deutete das Studio an, dass die Abstürze, die Spieler im Menü der Waffenanpassung heimsuchen, im besten Fall schon bald behoben werden könnten.

Ein weiterer Kritikpunkt, dem sich Arrowhead auf kurz oder lang annehmen könnte, wurde kürzlich auf dem offiziellen Discord (via GamesRadar) besprochen: der Schwierigkeitsgrad von „Helldivers 2“.

Entwickler stehen Vorschlägen offen gegenüber

In der Vergangenheit kam es nämlich immer wieder vor, dass auf dem offiziellen Discord Kritik am Schwierigkeitsgrad von „Helldivers 2“ laut wurde, der vor allem erfahrene Spieler nur noch bedingt fordert. Nachdem dieses Thema von den Spielern erneut angesprochen wurde, wiesen die Entwickler von Arrowhead darauf hin, dass sie möglichen Vorschlägen der Community offen gegenüberstehen.

Dies gelte auch für den Schwierigkeitsgrad und mögliche fordernde Aktivitäten. „Derzeit gibt es viele Gegner, die sich nicht wirklich so anfühlen, als wären sie wirklich schwere Gegner“, schildern die Spieler ihre Eindrücke und ergänzen, dass „alle bis auf zwei Gegner von Recoilless mit einem Treffer ausgeschaltet werden können“.

Der Spieler ergänzte: „Die größte Bedrohung durch die Leviathane war ihr Ragdoll-Effekt. Aber nachdem dieser entfernt wurde, haben sie eigentlich keine Wirkung mehr auf den Spieler.“

Arrowheads Community-Managerin Katherine „Baskinator“ Baskin stellte sich der Kritik der Spieler und versicherte umgehend, dass diese die Entwickler erreicht habe. Auch wenn sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht näher ins Detail gehen kann, suchen die Entwickler derzeit nach Mittel und Wegen, den Spielern mehr Herausforderungen zu bieten.

„Ich kann (offensichtlich) keine genauen Pläne nennen, aber wir suchen nach Möglichkeiten, den Spielern mehr Herausforderungen zu bieten“, schrieb die Community-Managerin.

Vorerst wohl keine Anpassungen an den Leviathanen zu erwarten

Neben Baskinator wurde auch QA-Leiter Jojo zur Schwierigkeit speziell in Bezug auf die Leviathane befragt. Die Frage lautete: „Findest du, dass die Leviathane aktuell gut ausbalanciert sind? Für mich wirken sie im Moment eher wie Hintergrundgeräusche – hübsch am Himmel, aber ohne echte Bedrohung.“

Darauf antwortete Jojo: „Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Aber ich denke, sie sind im Moment in einem ganz ordentlichen Zustand. Änderungen würden wahrscheinlich umfangreicher sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen.“

Wann die „Helldivers 2“-Community mit neuen fordernden Inhalten rechnen kann, ließ Arrowhead leider offen.

