ILL: „Lebendige und gefährliche Welten“ – Brutales Horrorspiel durch zwei Genre-Größen inspiriert

„ILL“ zeigte sich zuletzt auf dem Summer Game Fest 2025 in einem neuen und ziemlich verstörenden Trailer. Wie die Entwickler von Team Clout auf solche Ideen kommen? Das haben sie nun in einem aktuellen Interview verraten und darüber hinaus weitere Details zum kommenden Action-Horror-Spiel enthüllt.

Als „ILL“ zum ersten Mal vorgestellt wurde, herrschte Skepsis: Das vielversprechende Horrorspiel sah fast zu gut aus, um wahr zu sein. Die lange Entwicklungszeit und die geringe Teamgröße von Team Clout standen im Kontrast zu den hohen Ambitionen, was Zweifel an der Echtheit des Spiels aufkommen ließ.

Doch mittlerweile ist klar: „ILL“ ist real und wird für den PC und auch für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ein wichtiger Schritt war die Partnerschaft mit Mundfish („Atomic Heart“), die als Publisher fungieren werden.

Für Aufsehen sorgte der neueste Trailer, der Anfang Juni auf dem Summer Game Fest 2025 gezeigt wurde, allerdings erneut – diesmal jedoch wegen seiner Brutalität und des ziemlich verstörenden Horror-Aspekts. In einem aktuellen Interview mit dem PlayStation Blog sprachen die Entwickler jetzt über ihre Inspirationsquellen und enthüllten weitere spannende Details.

Inspiration durch Horrorfilme aus den 70er und 90er Jahren

„Ein geschichtengetriebenes Action-Horror-Spiel mit viszeraler Grafik, grausamen Momenten, interessanter Inspiration, Erkundung und wilden Ideen – eine gelungene Mischung aus Survival-Horror-Elementen und First-Person-3D-Action“, so beschreibt Studiogründer Maxim Verehin „ILL“.

„Wir arbeiten daran, die Momente, in denen sich Spieler vor Angst in die Hosen machen, mit solchen zu balancieren, in denen sie vor Begeisterung schreien, weil sie die intensive Action, die Schussmechanik und die Zerstückelung genießen“, so Verehin weiter.

Im Trailer fielen vor allem die furchterregenden Kreaturen ins Auge, für deren Inspiration sich die Entwickler „überwiegend alter Horrorfilme aus den 1970er- bis 1990er-Jahren“ bedient haben. „Alles wurde mit Spezialeffekten und hochwertiger Animatronik umgesetzt. Unvollkommenheiten wurden durch geschickte Beleuchtung und eine überzeugende Regie kaschiert“, verriet Künstler und Mitgründer Oleg Vdovenko.

„Eine Erfahrung, die noch lange nach dem Ausschalten der Konsole beunruhigt“

Was die Videospiel-Vorbilder betrifft, hat sich Team Clout echte Genre-Größen angesehen: „Half-Life 2“ und die „Resident Evil“-Reihe. Aber auch „Silent Hill“ diente als Denkanstoß. Laut Verehin waren es vor allem „Spiele, in denen sich die Welt lebendig und gefährlich anfühlte, wo der Horror nicht nur visuell, sondern systemisch war.“

Er führte aus: „Besonders angezogen hat uns dieses Gefühl, an einem realen Ort gefangen zu sein und von Moment zu Moment mit begrenzten Ressourcen reagieren zu müssen. Von Anfang an wollten wir etwas schaffen, das sich geerdet anfühlt, aber zutiefst verstörend ist, eine Erfahrung, die einen nicht nur erschreckt, sondern noch lange nach dem Ausschalten der Konsole beunruhigt.“

Letztendlich hoffen die Entwickler, dass „ILL“ die Spieler so fesselt, dass sie sich gegenseitig von ihren einzigartigen und verrückten Erlebnissen im Spiel erzählen. Sie möchten, dass jeder Spieldurchlauf Überraschungen bereithält, die zu Diskussionen anregen. „Wir machen unser Spiel für verschiedene Leute unterhaltsam – nicht nur für Horrorfans, sondern auch für Spieler, die gutes Storytelling und coole Action erleben wollen“, sagte Verehin abschließend.

Ein Release-Termin für „ILL“ ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

