Jujutsu Kaisen: Gute Neuigkeiten - Staffel 3 des düsteren Anime-Hits erreicht endlich großen Meilenstein

2018 erschien „Jujutsu Kaisen“ erstmalig als Manga und der japanische Comic von Gege Akutami mauserte sich binnen kürzester Zeit zu einem echten Erfolg. Mittlerweile umfasst die abgeschlossene Reihe 30 Sammelbände, die sich millionenfach verkaufen konnten.

Maßgeblich zur weltweiten Popularität trug jedoch die Anime-Adaption des renommierten Studio MAPPA („Chainsaw Man“) bei. Die erste Staffel startete 2020, gefolgt vom erfolgreichen Prequel-Film „Jujutsu Kaisen 0“. Die zweite Staffel feierte 2023 Premiere.

Seitdem warten Fans gespannt auf die dritte Staffel, die bereits angekündigt wurde und den „Culling Game“-Arc adaptieren wird. Doch auf der Anime Expo 2025 gab es nun gute Nachrichten für die wartende Fangemeinde.

Produktion läuft auf Hochtouren – Synchronarbeiten haben begonnen

Wie die Verantwortlichen im Rahmen der größten amerikanischen Anime-Convention, die vergangenes Wochenende in Los Angeles stattfand, bekannt gegeben haben (via AnimeCorner), befindet sich die dritte Staffel von „Jujutsu Kaisen“ in der Produktion und konnte auch schon einen bedeutenden Meilenstein erreichen: die Synchronisation hat bereits begonnen.

Auf der Messe wurde Junya Enoki, der Hauptprotagonist Yuji Itadori seine Stimme leiht, nach der nächsten Staffel befragt. Darauf entgegnete er: „Ja, die Produktion hat begonnen, und sie [Megumi Ogata, Yuta Okkotsu] macht mich einfach fertig. Ich werde immer wieder mit einem Katana erstochen. Aber die Endqualität ist wirklich sehr, sehr hoch, also denke ich, es gibt viel, worauf man sich freuen kann.“

Wann mit den neuen Episoden zu rechnen ist, wurde jedoch nicht verraten. Da die Produktion aber noch in vollem Gange ist, dürfte wohl nicht vor Ende des Jahres mit Staffel 3 zu rechnen sei. Wahrscheinlich ist ein Start erst im Jahr 2026. Da MAPPA auch an anderen großen Projekten wie dem „Chainsaw Man“-Film arbeitet, wird angenommen, dass sie sich die nötige Zeit nehmen, um die hohe Qualität der vorherigen Staffeln beizubehalten.

Culling Game: Ein tödlicher Wettkampf beginnt

Die kommenden Episoden von „Jujutsu Kaisen“ werden direkt an die Ereignisse des Shibuya-Vorfalls aus Staffel 2 anschließen und den „Culling Game“-Arc des Mangas adaptieren. Hier müssen Yuji und seine Verbündeten an einem vom Hauptantagonisten Kenjaku inszenierten, tödlichen Battle Royale teilnehmen. Das Ziel: Megumis Stiefschwester Tsumiki retten, Satoru Gojo aus seinem Gefängnis befreien und natürlich Kenjakus Plan vereiteln.

Wer die beiden ersten Staffeln und den Prequel-Film bislang noch nicht gesehen hat, findet alle Folgen von „Jujutsu Kaisen“ sowohl im Original mit deutschen Untertiteln (OmU) als auch mit deutscher Synchronisation auf dem Anime-Streamingdienst Crunchyroll. Die erste Staffel lässt sich sogar kostenlos mit Werbung anschauen. Alternativ steht die erste Staffel auch via Netflix zur Verfügung.

„Jujutsu Kaisen“ handelt vom Oberschüler Yuji Itadori, der nach dem Verschlucken eines Fingers des mächtigen Fluchs Ryomen Sukuna zu dessen Wirt wird. Da er nun eine Bedrohung darstellt, wird er von einer Organisation von Jujutsu-Zauberern rekrutiert. Sein Ziel: Die verbleibenden Finger Sukunas zu finden und zu verzehren, um den Fluch endgültig auszulöschen, während er lernt, Flüche zu bekämpfen und Sukuna zu kontrollieren.

