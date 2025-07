The Last of Us Part 2 Remastered: Update mit chronologischem Modus angekündigt – Das steckt drin

The Last of Us Part 2 Remastered:

Heute versorgt Naughty Dog "The Last of Us: Part 2 Remastered" auf PC und PS5 mit einem kostenlosen Update, das einen chronologischen Modus beinhaltet. Wir verraten euch, was sonst noch geboten wird.

Wie die Entwickler von Naughty Dog bekannt gaben, dürfen sich Spieler von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ heute über ein neues Update freuen, das sowohl auf der PS5 als auch dem PC kostenlos heruntergeladen werden kann.

Mit dem heutigen Update findet ein neuer Modus den Weg ins Spiel. Laut Naughty Dog ermöglicht es dieser den Spielern, „The Last of Us: Part 2“ auf bislang unbekannte Art und Weise zu erleben: chronologisch. Kenner des Titels werden wissen, dass dessen Geschichte nicht linear erzählt wird.

Stattdessen klären die Autoren von Naughty Dog im Rahmen zahlreicher Flashbacks und Storylines über die Motivationen und emotionalen Gründe von Ellie beziehungsweise Abby auf.

Naughty Dog spricht von einer kreativen Herausforderung

Hier setzt der neue Spiel-Modus an und erzählt euch die Geschichte von „The Last of Us: Part 2“ in einer chronologischen Reihenfolge. „Spieler können beispielsweise sehen, wie Ellie eine Gitarre geschenkt bekommen und so das Spielen gelernt hat“, heißt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

„Während der Reise durch Seattle werden die faszinierenden Parallelen zwischen Ellies und Abbys Geschichten deutlich. Ihr werdet sehen, wie nah sie einander kommen, wie sich ihre Handlungen gegenseitig beeinflussen und vieles mehr.“

Da die Geschichte des Originals und ihr Ablauf sorgfältig zusammengestellt wurden, war es laut Naughty Dog kein leichtes Unterfangen, diese in Form eines chronologischen Modus zu erzählen.

Wie das Studio zudem betont, bietet euch der chronologische Modus nicht nur die Möglichkeit, die Geschehnisse von „The Last of Us: Part 2“ auf ganz neue Art und Weise zu erleben. Darüber hinaus enthält der Modus exklusive Trophäen und zusätzliche Skins, die auf ihre Freischaltung warten.

Nach der Freischaltung der Skins spielt ihr in „Kein Zurück“ beispielsweise als Joel, der wie Nathan Drake gekleidet ist, oder als Tommy, der wie Sam Drake aussieht. Des Weiteren umfasst das heutige Update kleinere Bugfixes und Performance-Verbesserungen, auf die Naughty Dog jedoch nicht näher einging.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ ist für PS5, Steam und im Epic Games Store erhältlich.

