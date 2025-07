Tokyo Game Show 2025: Japans wichtigste Spielemesse bricht in diesem Jahr Rekorde – Ausstellerliste enthüllt

Während Ende August die Gamescom hunderttausende Gaming-Fans nach Köln locken wird, folgt im September die Tokyo Game Show. Die Messe findet bereits seit 1996 statt und hat sich über die Jahre nicht nur zum größten Branchen-Event in Japan gewandelt, sondern auch zu einer der wichtigsten Veranstaltungen weltweit.

Auch in diesem Jahr wird die TGS 2025 wohl wieder jede Menge Besucher anziehen und bekannten Unternehmen eine Bühne bieten, wobei der Schwerpunkt nicht mehr ausschließlich auf japanischen Spielen liegt. Ebenso für internationale Entwickler wird die Messer immer interessanter, was sich auch in den diesjährigen Ausstellerzahlen widerspiegelt, die für einen neuen Rekord sorgen werden.

Rekordbeteiligung und vielfältiges Angebot auf der TGS 2025

Die Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) hat jetzt nämlich die vorläufige Ausstellerliste für die Tokyo Game Show 2025 bekannt gegeben, die schon jetzt die Zahlen aus dem letzten Jahr übertrifft. So stellte die TGS 2024 mit insgesamt 3.252 Ständen einen neuen Rekord auf, doch in diesem Jahr wird die Anzahl auf voraussichtlich 4.083 ansteigen – eine weitere Bestmarke.

Nach aktuellem Stand werden 772 Aussteller auf der TGS 2025 vertreten sein. Während 473 davon aus Japan komme, reisen 299 Teilnehmer aus 46 aus dem Ausland an, genauer gesagt aus 46 verschiedenen Ländern und Regionen. Auf der Ausstellerliste finden sich bereits große Namen wie Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Koei Tecmo, Konami, Sony, Square Enix, Take-Two Interactive und Ubisoft, Nintendo hingegen fehlt bislang noch.

Besucher der TGS 2025 finden den Veranstaltern zufolge „ein vielfältiges Angebot“ vor, „darunter spannende Neuerscheinungen, E-Sport-Titel, AR/VR-Spiele und Blockchain-Spiele für verschiedene Plattformen wie Heimkonsolen, Smartphones und PCs“. Außerdem wird die Messe ein „umfassendes B2B- und B2C-Erlebnis mit Gaming-Hardware und -Möbeln zur Verbesserung der Gaming-Umgebung sowie Lösungen für die Spielebranche“ bieten.

Key-Visual der TGS 2025: Ein Spielplatz ohne Grenzen

Passend zur Bekanntgabe der Aussteller haben die Veranstalter zudem auch das Key-Visual zur Tokyo Game Show 2025 veröffentlicht, das von Zashiki Warashi angefertigt wurde. Das Motto: „Unbegrenzte, nie endende Spielplatze.“ Zusätzlich dazu gibt es auch ein kurzes Teaser-Video.

In einer Pressemitteilung (via Gematsu) erklärte Warashi: „Ich bin wirklich froh, dass die Teaser-Illustration so viel positive Resonanz erhalten hat. […] Dieses Motiv enthält viele Elemente aus Spielen, die ich sehr liebe. Ich habe es mit einem Gefühl der Dankbarkeit gegenüber all jenen gezeichnet, die an der Spieleproduktion beteiligt sind.“

„Trotz des Drucks, der mit einem so prestigeträchtigen Event wie der [Tokyo Game Show] verbunden ist, habe ich mein ganzes Herzblut hineingesteckt. Ich würde mich freuen, wenn die Besucher der [Tokyo Game Show] es auch nur ein kleines bisschen genießen!“, so der Künstler abschließend.

Die Tokyo Game Show 2025 findet in diesem Jahr vom 25. bis 28. September 2025 in der Makuhari Messe in Chiba, Japan statt. Der Ticketverkauf beginnt am 12. Juli. Die vorläufige Ausstellerliste und alle weiteren Infos lassen sich auf der offiziellen Webseite finden, während die endgültigen Übersicht über alle Teilnehmer am ersten Messetag veröffentlicht wird.

