Xbox 360: Wie Xbox 1,15 Milliarden Dollar investierte, um zu überleben

Die Xbox 360 feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum und wie der damalige Xbox-Chef Peter Moore jetzt in einem Interview rückblickend enthüllte, musste Microsoft damals Tief in die Tasche greifen, um die Konsole und auch die Marke Xbox zu retten.

Ende 2005 brachte Microsoft die Xbox 360 auf den Markt und die Konsole sorgte dafür, dass sich das Unternehmen endgültig als ernstzunehmende Kraft auf dem Konsolenmarkt etablieren konnte. Mit mehr als 80 Millionen verkauften Exemplaren ist die Xbox 360 auch nach wie vor die erfolgreichste Konsole von Microsoft.

Doch die Erfolgsgeschichte stand kurz vor einem abrupten Ende, wie der ehemalige Xbox-Chef Peter Moore nun enthüllte. Moore, der von 2003 bis 2007 als Corporate Vice President der Interactive Entertainment Business Division bei Microsoft für die Konsolen verantwortlich war, sprach anlässlich des bevorstehenden 20. Jubiläums der Xbox 360 in einem Interview mit The Game Business über die kritische Phase, die beinahe den Untergang der Xbox-Marke eingeläutet hätte.

Der „Red Ring of Death“: Ein Desaster, das die Xbox 360 prägte

Ehemalige Besitzer der Xbox 360 erinnern sich sicherlich an das Problem, das der frühere Xbox-Chef zur Sprache brachte: den berüchtigten „Red Ring of Death“. Der schwerwiegende Hardwarefehler wurde durch drei rot leuchtende LEDs am Gehäuse signalisiert und bedeutete zumeist das Ende der Konsole.

Ursache war eine unzureichende Kühlung. Die Bauteile im Inneren der Xbox 360 dehnten sich durch wiederholtes Erhitzen und Abkühlen aus, was auf Dauer zu Rissen in den Lötstellen führte. Dadurch wurden die elektrischen Verbindungen unterbrochen und der „Red Ring of Death“ trat auf. Vor allem frühe Modelle der Xbox 360 waren betroffen, und der Fehler entwickelte sich zu einem großen PR-Desaster für Microsoft.

Im Interview (via GamesRadar) erinnerte sich Moore: „Es dauerte eine Weile, bis wir herausfanden, was los war. Waren die Lüfter richtig platziert? […] Wir versuchten herauszufinden, ob […] das Umwickeln mit dem Handtuch mehr Hitze erzeugen würde, was einige der Risse in den Geräten wieder beheben könnte. All das spielte sich ab, und es war stressig. Aber eines werde ich immer sagen: Das war für uns ein entscheidender Moment.“

„Hätten wir nicht getan, was wir taten, bin ich mir nicht sicher, ob es die Marke Xbox heute noch gäbe“

Letztendlich identifizierte Microsoft das Problem, und wie Moore verriet, traf man die Entscheidung, den „Knochenhaufen an [Xbox 360]-Konsolen“ zu reparieren. Dafür musste das Unternehmen jedoch tief in die Tasche greifen: Insgesamt 1,15 Milliarden Dollar ließ sich Microsoft diese Aktion kosten.

Diese Summe umfasste auch, dass Microsoft den betroffenen Spielern über Nacht einen Karton zukommen ließ, damit sie ihre beschädigten Xbox 360-Konsolen zurücksenden konnten und im Gegenzug so schnell wie möglich ein Ersatzgerät erhielten. Ein Großteil des Geldes floss daher an die Speditionsunternehmen.

„Da steckte ein Großteil des Geldes drin“, erklärte Moore. „Der Overnight-Versand mit FedEx, UPS und DHL oder was auch immer damals genutzt wurde.“ Doch einer Sache ist sich der ehemalige Xbox-Chef sicher und fuhr fort: „Aber eines werde ich immer sagen: Das war für uns ein entscheidender Moment. Hätten wir nicht getan, was wir taten, bin ich mir nicht sicher, ob es die Marke Xbox heute noch gäbe.“

