Avengers Doomsday: Erste Leaks vom Set zeigen historisches Team-Up legendärer Marvel-Helden

Mit „Avengers: Endgame“ liegt der letzte Film von Marvels Superhelden-Vorzeigeteam schon sechs Jahre zurück. Marvel Studios-Präsident Kevin Feige nannte dafür mehrere Gründe: Man wollte die „Avengers“-Marke nach dem riesigen Erfolg von „Infinity War“ und „Endgame“ nicht zu schnell wieder einsetzen. Außerdem sollten in Phase vier und fünf der Multiverse Saga neue Charaktere eingeführt und etablierte Helden in ihren eigenen Geschichten weiterentwickelt werden.

Die beiden kommenden „Avengers“-Filme, „Doomsday“ und „Secret Wars“, sollen zudem ein besonderes Ereignis darstellen und die Saga zu einem krönenden Abschluss führen. Die Dreharbeiten für „Avengers: Doomsday“ laufen jedoch bereits auf Hochtouren. Nun sind auch erstmals Leaks vom Set aufgetaucht, die ein historisches Zusammentreffen einiger Marvel-Größen andeuten.

Erster Vorgeschmack auf das Zusammentreffen der Marvel-Helden

Geteilt wurden die Set-Fotos vom X-Account MCUnewsrumors (via IGN) und zeigen gleich drei der Darsteller vor einer Bluescreen-Kulisse, die augenscheinlich für ein Raumschiff dienen dürfte. Unter Fans wird bereits eifrig spekuliert: Gehört es den Avengers, den Thunderbolts (auch bekannt als New Avengers) oder doch den Fantastic Four?

Noch spannender sind jedoch die gezeigten Darsteller und ihre Charaktere: Zu sehen sind Danny Ramirez als Joaquin Torres alias Falcon aus Sam Wilsons neuem Avengers-Team, Wyatt Russell als John Walker alias US Agent (bekannt aus „Thunderbolts*“) sowie Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm, besser bekannt als The Thing, der erst kürzlich in „Fantastic Four: First Steps“ zu sehen war.

Und obwohl es sich nicht um die bekanntesten Marvel-Helden handelt, sind die Fans bereits begeistert. Schließlich ist es das erste Mal in der Geschichte des Franchise, dass Mitglieder der drei großen Teams – Avengers, Thunderbolts und Fantastic Four – sich zusammenschließen, um gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen – im Fall von „Avengers: Doomsday“ gegen Doctor Doom, der von Robert Downey Jr. dargestellt wird.

Spekulation über die Rolle der Helden und ein späterer Kinostart

Was die auf den geleakten Set-Fotos zu sehende Szene betrifft, rätseln die Fans ebenfalls schon fleißig: Da es sich bei Falcon, US Agent und The Thing um eher weniger namhafte Helden handelt, vermuten einige, dass das Trio womöglich zur Verteidigung der Erde zurückbleiben könnte.

Währenddessen könnten einige der größeren MCU-Stars in die Dimension der X-Men wechseln, um sich dort für die entscheidende Schlacht in der X-Mansion zu rüsten, die bereits in früheren Leaks zur Handlung des Films auftauchte.

Bis weitere offizielle Details zur Story von „Avengers: Doomsday“ enthüllt werden, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Auch bis zum Kinostart ist weiterhin Geduld gefragt: Ende Mai gab Marvel bekannt, die Premiere vom 1. Mai 2026 auf den 18. Dezember 2026 zu verschieben. Und auch der Start von „Avengers: Secret Wars“ verzögert sich vom 7. Mai 2027 auf den 17. Dezember 2027.

