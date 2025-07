Deutsche Charts im Juni 2025: Acht Jahre altes Spiel erobert Spitze – Wie schlägt sich Death Stranding 2?

In dieser Woche veröffentlichte der Branchenverband Game die deutschen Software-Charts aus dem Juni 2025. Den Spitzenplatz sicherte sich überraschend ein fast acht Jahre altes Spiel. Doch wie haben sich die Neuzugänge "Death Stranding 2" und "Mario Kart: World" geschlagen?

Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns die Hard- und Software-Charts aus den USA, denen sich entnehmen ließ, dass US-Markt im Mai 2025 ganz im Zeichen der PS5 und „Monster Hunter: Wilds“ stand.

Ergänzend dazu veröffentlichte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, die hiesigen Software-Charts aus dem Juni 2025. Zu den spannendsten Neuveröffentlichungen des vergangenen Monats gehörte sicherlich Hideo Kojimas „Death Stranding 2: On the Beach“. Das Open-World-Abenteuer erschien am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5.

Auch wenn Käufer der digitalen Deluxe Edition zwei Tage früher Zugriff auf das Spiel erhielten, flossen nur wenige Tage in die Erhebung für die Software-Charts im Juni 2025 ein. Daher reichte es für „Death Stranding 2“ lediglich für einen Einstieg auf dem zehnten Platz der Charts.

Star Wars verdrängt Elden Ring: Nightreign

Der zweite namhafte Neueinsteiger des vergangenen Monats findet sich auf dem 17. Platz ein: „Mario Kart: World“. Da Nintendos Fun-Racer Teil eines Switch-2-Bundles war, das auch hierzulande einen Großteil der verkauften Konsolen ausmachte und in den Charts nicht berücksichtigt wurde, kommt diese Platzierung wenig überraschend.

Kommen wir zur Spitze der deutschen Software-Charts. Diese sicherte sich im Juni ein mittlerweile betagter Shooter, den in dieser Form wohl nur die wenigsten auf der Rechnung gehabt haben dürften: „Star Wars: Battlefront 2“.

Denn auch wenn die Zahlen des 2017 veröffentlichten Multiplayer-Shooters bereits Ende Mai spürbar zulegten, ist es ungewöhnlich, dass sich ein fast acht Jahre alter Titel zum bestverkauften Spiel eines Monats entwickelt.

Während „Elden Ring: Nightreign“, der Spitzenreiter aus dem Mai, zwei Plätze einbüßte und sich auf dem dritten Rang der Charts wiederfindet, stellt „EA Sports FC 25“ auf Platz zwei ein weiteres Mal die Liebe der deutschen Spieler zum Fußball unter Beweis.

Die restlichen Top 10 setzen sich aus diversen alten Bekannten der Vormonate wie „GTA 5“ zusammen. Gleichzeitig gelang im Juni gleich mehreren Titeln der Wiedereinstieg in die Top 20 – darunter „Stellar Blade“ oder „Resident Evil: Village“.

Nachfolgend die Übersicht über die 20 erfolgreichsten Spiele des vergangenen Monats.

Die deutschen Software-Charts im Juni 2025:

Star Wars: Battlefront 2 EA Sports FC 25 Elden Ring: Nightreign EA Sports F1 25 GTA 5 Red Dead Redemption 2 Borderlands 3 It Takes Two Hogwarts Legacy Death Stranding 2: On the Beach Resident Evil: Village Stellar Blade Split Fiction Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Call of Duty: Black Ops 6 Little Nightmares 2 Mario Kart: World Star Wars Jedi: Survivor RoboCop: Rogue City The Division 2

