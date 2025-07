Doom The Dark Ages: Spieler können aufatmen – Frustrierender PS5-Bug wird endlich behoben

Seit dem Release kämpfte "Doom: The Dark Ages" auf der PS5 mit einem frustrierenden Bug, der vor allem Trophäen-Jägern den Spaß vermiesen konnte. In einer Mitteilung kündigte Bethesda endlich eine Lösung an.

Abgesehen von kleineren technischen Problemen, die die Entwickler von id Software recht zügig per Update behoben, feierte das Studio mit „Doom: The Dark Ages“ einen erfolgreichen Launch.

Der düstere Shooter kam sowohl bei Kritikern als auch in der Community gut an und erreichte – nicht zuletzt dank der Veröffentlichung über den Xbox Game Pass – in kurzer Zeit die Marke von drei Millionen Spielern. Auf der PS5 kämpfen die Spieler jedoch seit dem Release von „Doom: The Dark Ages“ mit einem nervigen Bug, der insbesondere Trophäenjägern schnell den Spielspaß verderben konnte.

Im schlimmsten Fall verhinderte dieser Fehler die Freischaltung der Platin-Trophäe und sorgte seit dem Release bei zahlreichen Spielern für Frust. In einer offiziellen Mitteilung an die Community kündigte der Bethesda-Support nun eine Lösung an.

Neuer Hotfix soll den Trophäen-Bug beheben

Via X gab der Support bekannt, dass auf der PS5 ab sofort ein Hotfix zur Verfügung steht, mit dem die Entwickler den frustrierenden Bug endlich aus der Welt schaffen. Betroffen sind die beiden Trophäen „Berserker“ und „Essenziell unaufhaltsam“.

Während „Essenziell unaufhaltsam“ Spieler dazu auffordert, alle Dämonenessenz-Verbesserungen zu erwerben, geht es bei „Berserker“ darum, sämtliche Basis-Schild-, Schildrunen- und Nahkampfwaffen-Verbesserungen freizuschalten.

Bislang ließ sich der Bug lediglich mit einem Workaround umgehen, der jedoch maßgeblichen Einfluss auf die Spielerfahrung hatte. Nach der Veröffentlichung des aktuellen Hotfixes sollen sich die beiden Trophäen nun aber wie vorgesehen freischalten lassen.

Wie Bethesda bereits Ende Mai bekannt gab, sorgt der Hotfix jedoch nicht für eine nachträgliche Freischaltung der betroffenen Trophäen. Spieler, die von dem Fehler betroffen waren, müssen die jeweiligen Voraussetzungen stattdessen erneut erfüllen, um sich „Essenziell unaufhaltsam“ beziehungsweise „Berserker“ und somit auch die Platin-Trophäe zu sichern.

„Doom: The Dark Ages“ erschien im Mai 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Geschichte beleuchtet die Ursprünge des Doom-Slayers und zeigt, wie aus ihm der legendäre Krieger wurde, der den Kampf gegen die Mächte der Hölle aufnahm.

