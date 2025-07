Dragon Age The Veilguard: Spiel des Jahres bei den Gayming Awards 2025

Am vergangenen Dienstagabend wurden die Gayming Awards 2025 abgehalten. Das Event wurde 2021 von dem britischen LGBTQ+-Gaming-Magazin ins Leben gerufen und zeichnet Spiele auf Basis einer Expertenjury sowie einer öffentlichen Abstimmung aus.

Das im Oktober 2024 erschienene „Dragon Age: The Veilguard“ konnte bei der Verleihung gleich drei Preise einheimsen. Unter anderem wurde der Titel von BioWare als Spiel des Jahres sowie für den Protagonisten Rook ausgezeichnet.

13 Preise wurden verliehen

Bei den Gayming Awards 2025 wurde Geld für die Gayming Foundation gesammelt. Dabei handelt es sich um eine neue Wohltätigkeitsorganisation, die gegründet wurde, um „LGBTQ+-Spieler und -Fans zu ermutigen und zu befähigen, Veränderungen zu bewirken, Inklusion zu feiern und die Repräsentation in Spielen voranzutreiben“.

BioWares „Dragon Age: The Veilguard“ wurde in diesem Jahr mit gleich drei Preisen bedacht. So gewann das Rollenspiel die Auszeichnung für das Spiel des Jahres. Der Preis für den besten LGBTQ+-Charakter ging an den Protagonisten des Rollenspiels, Rook. Erika Ishii erhielt darüber hinaus für die Rolle der weiblichen Rook den Preis Best LGBTQ+ Voice Actor of the Year.

Nachfolgend die vollständige Liste der Gewinner:

Game of the Year Award: Dragon Age: The Veilguard (BioWare, EA)

Dragon Age: The Veilguard (BioWare, EA) Best LGBTQ+ Indie Game Award: Kitsune Tails (Kitsune Games, MidBoss)

Kitsune Tails (Kitsune Games, MidBoss) Industry Diversity Award: Code Coven

Code Coven Community Impact Award: Stream for a Cause

Stream for a Cause Gayming Magazine Readers‘ Award: The Last of Us Part 2: Remastered (Naughty Dog/PlayStation)

The Last of Us Part 2: Remastered (Naughty Dog/PlayStation) Best LGBTQ+ Character Award: Rook – Dragon Age: The Veilguard

Rook – Dragon Age: The Veilguard Best LGBTQ+ Voice Actor of the Year Award: Erika Ishii

Erika Ishii LGBTQ+ Content Creator of the Year Award: PearlTeese

PearlTeese LGBTQ+ Contribution to Esports Award: Bailey McCann

Bailey McCann LGBTQ+ Geek Entertainment of the Year Award: Arcane: Season 2 (Netflix)

Arcane: Season 2 (Netflix) Gayming Icon Award: Rebecca Heineman

Rebecca Heineman LGBTQ+ Streaming Rising Star Class of 2025: BoyeFran, Bvssykatdoll, Mynxie666 und WillJinkies

Berichte über falsche Management-Entscheidungen

Die Arbeiten an „Dragon Age: The Veilguard“ begannen bereits 2015, wurden jedoch mehrfach neu gestartet. 2022 wurde das Rollenspiel dann als „Dragon Age: Dreadwolf“ angekündigt, bevor der Titel im Juni 2024 seinen finalen Namen „The Veilguard“ erhielt.

Zuletzt berichtete der Journalist und Insider Jason Schreier über die holprige Entwicklung des Spiels. Dabei sollen die Arbeiten maßgeblich von schlechten Entscheidungen des Managements überschattet worden sein.

Quelle: GamesIndustry.biz

