Elden Ring Nightreign: FromSoftware stellt Roadmap für Everdark Sovereigns und mehr Bosse vor

Als wären die Endbosse in „Elden Ring: Nightreign“ – zumindest für Solo-Spieler, für die FromSoftware das Spielerlebnis bereits kurz nach dem Start durch ein Update etwas erleichterte – nicht schon schwer genug, kamen im vergangenen Monat die sogenannten Everdark Sovereigns ins Spiel. Dabei handelt es sich um deutlich stärkere Varianten der bekannten Nightlords.

Die verstärkten Bosse waren allerdings jeweils nur eine Woche im Spiel, was nicht bei allen Spielern gut ankam. Viele hatten das Gefühl, etwas zu verpassen. Doch nun kehren die Everdark Sovereigns im wöchentlichen Rhythmus zurück. Passend dazu hat FromSoftware eine kleine Roadmap veröffentlicht, um den Überblick zu erleichtern – und darüber hinaus auch weitere Bosse in Aussicht gestellt.

Everdark Sovereigns kehren im Doppelpack zurück – Weitere folgen

Verkündet wurden die neuen Termine für die Everdark Sovereigns über den offiziellen „Elden Ring“-X-Account (via Insider Gaming). Demnach geht es bereits am morgigen Donnerstag los und dieses Mal kehren die Bosse, die laut FromSoftware „mit neuen Moves und gesteigerter Macht eine noch größere Bedrohung“ darstellen, im Doppelpack zurück:

10. Juli bis 17. Juli – Gaping Jaw und Darkdrift Knight

17. Juli bis 24. Juli – Sentient Pest und Darkdrift Knight

24. Juli bis 31. Juli – Gaping Jaw und Sentient Pest

Außerdem haben die Entwickler weitere Bosse angekündigt, die in Form der Everdark Sovereigns in „Elden Ring: Nightreign“ Einzug erhalten werden und die Spieler auf die Probe stellen sollen. „Der Everdark-Zyklus geht weiter, und die Nacht wird noch tiefer“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Demnach werden Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast und Fissure in the Fog „die nächsten Scheusale sein, die Limveld verwüsten werden“. Alle Details und die Zeitpunkte für ihr Erscheinen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Herausforderung und Belohnungen

Wer gegen die Everdark Sovereigns in „Elden Ring: Nightreign“ antreten möchte, muss zunächst die herkömmliche Version des entsprechenden Nightlords besiegt haben. Und abgesehen vom Endkampf in der dritten Nacht verlaufen die Expeditionen identisch.

Doch dafür haben es die Everdark Sovereigns in sich: Neben neuen Mechaniken, neuen Phasen und erhöhten Lebenspunkten sowie einer deutlich aggressiveren Vorgehensweise beginnen die Kämpfe direkt in der zweiten Phase, um den Druck von Anfang an zu erhöhen. Vor allem im Koop-Modus sollen die Spieler so an ihre Grenzen gebracht werden.

Die starken Bosse zu Fall zu bringen, kann sich jedoch lohnen: Als Belohnung winkt eine neue Art von Währung, die sogenannten Sovereign Sigils. Mit diesen Sigils kann man in der Tafelrundfeste bei einem neuen Händler verschiedene Belohnungen eintauschen, darunter Charakter-Skins, neue Kelche, Relikte oder sogar die Möglichkeit, bestimmte Spawn-Punkte zu beeinflussen.

„Elden Ring: Nightreign“ ist seit dem 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich. Neben Events wie den Everdark Sovereigns können sich Spieler zukünftig auch über DLC-Inhalte freuen, die unter anderem gänzlich neue Bosse und weitere frische Inhalte ins Spiel bringen werden.

Weitere Meldungen zu Elden Ring Nightreign.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren