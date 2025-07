Japanische Gaming-Industrie: Fehlt das Talent für Call of Duty-ähnliche AAA-Shooter?

In Japan gibt es eine ausgeprägte und vielfältige Gaming-Kultur, die sich jedoch oft von den westlichen Vorlieben unterscheidet. Japanische Rollenspiele, kurz JRPGs, werden natürlich am stärksten mit der dortigen Branche in Verbindung gebracht, aber auch andere Genres wie Kampfspiele, Action-Adventure oder Plattformer erfreuen sich großer Beliebtheit.

Deutlich weniger populär als in westlichen Ländern sind allerdings Ego-Shooter. First-Person-Spiele von japanischen Entwicklern kann man gefühlt an einer Hand abzählen, auch wenn Studios zuletzt verstärkt mit dieser Perspektive experimentieren, wie beispielsweise „Resident Evil 7“ oder „Ghostwire: Tokyo“ gezeigt haben.

Ein erfolgreiches Triple-A-Actionfeuerwerk im Stil von Activisions „Call of Duty“-Reihe hat die japanische Gaming-Industrie bisher jedoch nicht hervorgebracht. Der Indie-Entwickler Doekuramori hat dafür einen ganz bestimmten Grund ausgemacht.

Call of Duty-Kopien als Sackgasse?

Doekuramori, der mit „Beyond Citadel“ wohl einen der wenigen erfolgreichen Ego-Shooter entwickelt hat, teilte seine Theorie jetzt in einem ausführlichen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Automaton). Seiner Ansicht nach sei das Hauptproblem, dass die japanischen Studios zu sehr versucht hätten, westliche Shooter wie „Call of Duty“ einfach zu kopieren.

Ein weiteres Problem sieht Doekuramori im fehlenden Wissen der Japaner über Militärgeschichte, das für die Entwicklung solcher Spiele unerlässlich sei. „Ganz offen gesagt: Den Japanern fehlte das Talent, ein Call of Duty zu entwickeln, und sie scheiterten, weil sie versuchten, in einem Bereich zu konkurrieren, in dem sie von Natur aus benachteiligt waren“, so der Indie-Entwickler.

Er führte jedoch auch an, dass sich selbst westliche Entwickler damit schwertun können, das Erfolgsrezept von „Call of Duty“ zu kopieren. Als Beispiel führt er „Medal of Honor: Warfighter“ an. Und wenn schon westliche Studios an diesem Vorhaben scheitern, könne sich Doekuramori kaum vorstellen, wie japanische Entwickler dabei Erfolg haben sollen.

Gameplay gegen Produktion: Die Call of Duty-Lektion

Zudem führte Doekuramori aus, dass die größte Stärke von „Call of Duty“ in seiner „mühelosen Coolness“ liege. Das Gameplay sei zwar nicht perfekt, doch die erstklassige Produktion überdecke die Schwächen. Im Gegensatz dazu sei „Gameplay die größte Stärke japanischer Entwickler“. Würden sie diesen Trumpf aufgeben, um „Call of Duty“ zu kopieren, seien sie automatisch zum Scheitern verurteilt.

Doekuramoris Rat an japanische Studios, die Triple-A-Shooter entwickeln möchten, ist klar: „Hört auf, Call of Duty zu machen.“ Stattdessen sollten sie mit Spielen konkurrieren, die sie von Natur aus gut können. Als erfolgreiche Beispiele nannte er „Resident Evil 7“ und „Resident Evil Village“.

„Wenn man den Spieler durch echtes Gameplay unterhalten will, muss man die Regeln klar erklären“, so Doekuramori. „Produktionswerte, wie sie CoD-ähnliche Spiele bieten sollten, zu nutzen, um den Spieler zu unterhalten, bedeutet jedoch, das Gameplay zu opfern. Es ist entweder das eine oder das andere.“

Er ist überzeugt, dass japanische Studios besonders im Bereich des Gameplays überragend sind. Würden sie diese Stärke nutzen, könnten sie problemlos einen erfolgreichen Triple-A-Shooter entwickeln. Zudem betonte er, dass „Call of Duty“-Spiele ohne ihren hohen Produktionswert „einfach leer“ wären. Abschließend hielt er fest: „Nur weil etwas beliebt ist, heißt das nicht, dass es kopiert werden muss.“

