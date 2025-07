Killzone 2: „Ich wusste, es war Bullshit“ – Ehemaliger Xbox-Chef packt über berüchtigten E3-Trailer aus

Auf der E3 2005 sorgte Sony mit dem ersten Trailer zu „Killzone 2“ für Staunen, doch im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich im Grunde um einen CGI-Film handelte. Dessen war sich Microsoft jedoch ziemlich schnell bewusst, wie der damalige Xbox-Chef Peter Moore nun in einem Interview verraten hat.

2005 sorgte Sony auf der E3 in Los Angeles für jede Menge Aufsehen – aber auch für Kontroverse. Auf der Messe präsentierte der PlayStation-Hersteller den ersten Trailer zu „Killzone 2“, der nicht nur einen ersten Blick auf den Shooter von Entwickler Guerrilla Games gewähren, sondern auch die Leistungsfähigkeit der PS3 demonstrieren sollte.

Aufgrund der grafischen Qualität waren viele jedoch skeptisch, obwohl einige Sony-Vertreter, darunter auch der damalige SCEA-Vizepräsident Jack Tretton, behaupteten, es handele sich um „echtes Gameplay“. Im Nachhinein gab Sony jedoch zu, dass es ein vorgerenderter CGI-Trailer war, der lediglich zeigen sollte, wie „Killzone 2“ aussehen könnte.

Microsoft kam Sony jedoch ziemlich schnell auf die Schliche, wie Peter Moore, der von 2003 bis 2007 als Corporate Vice President der Interactive Entertainment Business Division für Microsoft tätig war, jetzt in einem Interview mit The Game Business (via GameSpot) enthüllt hat.

Vertraute Tricks: Peter Moore durchschaute Sonys Strategie sofort

Weshalb Moore, der vor seiner Microsoft-Zeit bei Sega arbeitete, die Strategie von Sony umgehen durchschaute: Denselben Ansatz verfolgte der PlayStation-Hersteller bereits zuvor, um Segas Dreamcast augenscheinlich zu übertrumpfen. „Das war genau dieselbe Taktik wie bei der Produktion eines sehr teuren Films. Aber als das Spiel dann tatsächlich erschien, war das kompletter Bullshit“, so der damalige Xbox-Chef.

„Das wusste ich schon in jener Nacht, als ich es sah. Ich dachte mir, es gibt keine Chance, dass sie dieses Erlebnis liefern können. Sie haben uns dasselbe angetan wie damals Sega, nach dem Motto: Na gut, eure kleine Xbox 360 kommt ja raus, aber die großen Jungs kommen dann mit der PlayStation 3 – also solltet ihr besser abwarten. Denn seht mal, was wir draufhaben“, sagte Moore weiter.

Die Realität holte den Hype ein

Doch was laut Moore bei Sega noch funktioniert hatte, fruchtete bei Microsoft nicht in derselben Weise. Er verglich die Situation mit Politikern: „Man macht Versprechungen, damit die Leute kaufen, aber liefert man auch? Wohl eher nicht. Doch dann ist es zu spät, denn man hat die Stimme ja schon sicher.“

Neben Microsoft waren damals aber auch die gesamte Spieleindustrie und vor allem die Journalisten skeptisch, nachdem sie den E3-Trailer zu „Killzone 2“ gesehen hatten. Auch sie erkannten Sonys Masche Moore zufolge sofort und dachten sich: „Diesen Film kennen wir schon! Und wenn wir bedenken, was wir über die PlayStation 3 wissen, dann ist es absolut ausgeschlossen, dass sie das so umsetzen können.“

Und all der Zweifel wurde am Ende auch bestätigt: Als „Killzone 2“ im Februar 2009 für die hierzulande zwei Jahre zuvor erschienene PS3 veröffentlicht wurde, gab es zahlreiche Diskussionen über ein Grafik-Downgrade. Zwar sah der Shooter für damalige Verhältnisse noch immer sehr gut aus, doch die beeindruckende Qualität des berüchtigten E3-Trailers konnte letztendlich nicht erreicht werden.

