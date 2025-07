Für 59 Cent im Sale: Retro-Adventure für PS5 und PS4 stark reduziert

Wer klassische Adventure-Spiele im Stil der 1990er mag, findet im PlayStation-Store derzeit ein günstiges Angebot. „Knightin’+“ entführt Spieler in eine pixelige Fantasy-Welt, in der sie als Sir Lootalot vier unterschiedlich gestaltete Dungeons erkunden. Neben actionreichen Kämpfen warten knifflige Rätsel, gefährliche Fallen und zahlreiche magische Artefakte auf furchtlose Spieler.

„Knightin’+“ setzt auf eine ironisch erzählte Story und präsentiert sich in stylischer Pixel-Art-Optik. Untermalt wird das Geschehen von einem laut Entwickler eingängigen Retro-Soundtrack, der die nostalgische Atmosphäre zusätzlich verstärkt.

90 Prozent Rabatt auf Knightin’+

„Knightin’+“ kostet im PlayStation-Store aktuell nur 0,59 Euro statt des regulären Preises von 5,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 17. Juli 2025 um 0:59 Uhr. Angeboten wird der Titel sowohl für PS4 als auch PS5:

Ein perfektes Spiel ist es nicht, scheint aber durchaus zu begeistern. Im PlayStation Store liegt die durchschnittliche Bewertung bei 3,98 von 5 Sternen, basierend auf 247 Nutzerstimmen. Auf Steam fällt das Feedback noch etwas besser aus: Dort erreicht der Titel eine Zustimmungsrate von 85 Prozent und wird mit „sehr positiv“ bewertet.

Spieler loben insbesondere die liebevolle Pixelgrafik und den Retro-Soundtrack. Positiv hervorgehoben werden zudem die abwechslungsreichen Dungeons mit unterschiedlichen Gegnern, Mechaniken und Bosskämpfen. Einige Nutzer weisen jedoch darauf hin, dass „Knightin’+“ relativ kurz ausfällt und keine Oberwelt außerhalb der Dungeons bietet.

Trotz dieser Einschränkungen wird das Spiel vielfach als kleines Indie-Juwel bezeichnet, das besonders zu einem stark reduzierten Preis einen Blick wert sei. Wer klassische Adventure-Spiele in kompaktem Format sucht, könnte hier fündig werden…

…oder durchstöbert die laufenden Juli-Angebote im PSN:

Zudem stehen die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium in den Startlöchern. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag. In der Zwischenzeit kann weiterhin ein Blick auf die Spiele geworfen werden, die mit der bevorstehenden Freischaltung aus dem Abo fliegen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren