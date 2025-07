Palworld auf PS5: Speicherproblem gefährdet Spielstände – Patch soll Problem lösen

Ein Speicherfehler in der PS5-Version von „Palworld" kann Spielstände beschädigen bzw. unbrauchbar machen. Entwickler Pocketpair setzt mit Patch v0.6.2 auf Gegenmaßnahmen, um Datenverluste künftig zu vermeiden.

Ein ungewöhnlicher Technikfehler stellt die Geduld einiger PS5-Spieler von „Palworld“ auf die Probe. Wie Entwickler Pocketpair mitteilt, führt eine übermäßige Anzahl gespeicherter Spieldaten in der PS5-Version von „Palworld“ zu einem Fehler im Systemhintergrund der Konsole.

Wörtlich heißt es: „Wenn sich in der PS5-Version des Spiels zu viele Speicherdatendateien (einschließlich Autosaves und Backups) ansammeln, verursacht dies einen Systemfehler im PS5-Backend, der dazu führt, dass das Spiel nicht speichern kann und Daten beschädigt werden.“

Dem Studio zufolge ist dies auf eine selbstverantwortete technische Ursache zurückzuführen: „Dies ist letztendlich unsere Schuld und wir entschuldigen uns bei unseren Spielern für die dadurch verursachten Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten“, erklärte Pocketpair.

Patch soll Speicherlimit setzen

Um weiteren Datenverlust zu verhindern, hat Pocketpair für die PS5-Version von „Palworld“ einen Patch angekündigt. Dieser erscheint voraussichtlich am 10. Juli 2025 – also am morgigen Donnerstag – als Version v0.6.2. Damit wird die Anzahl der Speicherdaten auf der PS5 auf maximal 10 begrenzt. Außerdem sollen zusätzliche Maßnahmen die allgemeine Speicherstabilität verbessern.

Das war es wohl schon, denn der bislang bekannte Changelog zum Patch v0.6.2 von „Palworld“ lautet kurz und knapp:

Begrenzung der Anzahl der Speicherdaten auf maximal 10 auf PS5.

Verbesserungen am gesamten Speichersystem für Stabilität.

Spieler, die bereits mehr als elf Speicherstände angelegt haben, müssen laut Pocketpair selbst handeln: Diese werden nicht automatisch gelöscht. Hier empfiehlt sich eine manuelle Reduzierung der Speicherdaten, um Fehler zu vermeiden.

Ein weiteres Problem betrifft Nutzer, bei denen bereits bestimmte Fehlercodes sichtbar wurden. Pocketpair teilt mit: „Leider werden Spieler, bei denen der Fehler CE-100022-5 oder CE-100096-6 mindestens einmal aufgetreten ist, diesen Fehler wahrscheinlich erneut erhalten, da ihre Speicherdaten beschädigt wurden.“

In diesen Fällen bleibt lediglich die Option, alle gespeicherten „Palworld“-Daten auf der PS5 zu löschen, bevor das Spiel erneut gestartet wird. Das Studio weist ausdrücklich darauf hin, dass es selbst keine Speicherdaten auf Servern hinterlegt und verlorene Daten somit nicht wiederherstellen kann.

Das gesamte Statement von Pocketworld können (betroffene) Spieler hier lesen.

„Palworld“ ist ein Open-World-Survival-Spiel von Pocketpair, das klassische Elemente von Monster-Collector-Games mit Crafting, Bauen und Kämpfen kombiniert. Spieler fangen darin die namensgebenden „Pals“ und setzen sie vielseitig ein, etwa für Kämpfe, Ressourcenabbau oder Fabrikarbeit. Im PlayStation-Store gibt es den Titel für rund 30 Euro.

