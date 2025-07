PS4: System-Update 12.52 steht bereit – Sony setzt Kampf gegen Modding-Szene fort

Auch Jahre nach dem Launch der PS5 versorgt Sony die PS4 in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Firmware-Updates. In der Vergangenheit konzentrierte sich das Unternehmen für gewöhnlich auf Updates, die die Stabilität der Konsole verbesserten oder im Bereich der Software für eine optimierte Kompatibilität sorgten.

Ab sofort steht das nächste Firmware-Update bereit, das die PS4 auf die Version 12.52 aktualisiert. Wie ein Blick auf den offiziellen Changelog (via PlayStation LifeStyle) verrät, fällt dieser zwar überschaubar aus, dennoch nahm Sony mit dem neuen System-Update der PS4 eine entscheidende Änderung vor.

Im Detail geht das Unternehmen gegen die Modding-Szene vor und schloss laut eigenen Angaben eine nicht näher konkretisierte Sicherheitslücke.

Weiterhin zahlreiche Nutzer auf der PS4 unterwegs

Auf der offiziellen Website heißt es dazu kurz und knapp: „Wir haben einige Sicherheitskorrekturen an der Systemsoftware vorgenommen.“ Bereits vor einiger Zeit gelang es Moddern und Hackern, die PS4 zu knacken und nicht autorisierte Software auf der Konsole zu nutzen. Beispielsweise verhalf die Modding-Community dem Rennspiel „DriveClub“ zu einem Comeback – und das sogar in 60FPS.

Doch nicht nur die Nutzung unautorisierter Software sorgt für regelmäßige Sicherheits-Updates. Gleichzeitig zeigen offizielle Statistiken, dass ein nicht zu unterschätzender Teil der PlayStation-Community weiterhin auf der PS4 unterwegs ist.

Wie Sony im vergangenen Monat angab, gelang es der PS5 seit dem Launch im November 2020 beispielsweise erst kürzlich, die PS4 hinsichtlich der Anzahl der monatlich aktiven Spieler erstmals in den Schatten zu stellen. Trotz dieser Entwicklung spielt die PS4 in den Planungen des Unternehmens auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle.

„Diese Spieler sind sehr aktiv und geben mehr für Inhalte und Dienste aus als in früheren Konsolengenerationen. Die PlayStation 4 bleibt jedoch ein wichtiger Zugangspunkt für bestehende Spieler, um unsere Inhalte und Dienste zu nutzen, und wir sind weiterhin bestrebt, sie zu unterstützen“, sagte Sonys Hideaki Nishino im Rahmen einer Präsentation.

Weiter hieß es, dass die Anzahl der aktiven Spieler auf den PlayStation-Konsolen zuletzt spürbar zulegte. Brachten es die PS5 und die PS4 im vergangenen Jahr noch auf 97 Millionen aktive Spieler pro Monat, stieg diese Zahl im Jahr 2025 bereits auf 124 Millionen.

