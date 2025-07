Resident Evil Requiem & mehr anspielen: Mit diesen Highlights reist Capcom zur Gamescom 2025

Im kommenden Monat öffnet die Gamescom in Köln erneut ihre Pforten und lädt interessierte Spieler dazu ein, eine Vielzahl kommender Blockbuster erstmals selbst anzuspielen.

Auch in diesem Jahr ist der japanische Publisher Capcom wieder mit von der Partie und reist mit mehreren vielversprechenden Titeln zur Messe. Mit großen Überraschungen sollten Spieler allerdings nicht rechnen, denn die zwei größten Highlights des diesjährigen Line-ups bestätigte Capcom bereits vor wenigen Wochen.

Den Anfang macht das Horror-Abenteuer „Resident Evil: Requiem“, das am 27. Februar 2026 für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S erscheint und im Rahmen des Summer Game Fest 2025 im vergangenen Monat offiziell enthüllt wurde.

Shooter-Action, ein Samurai-Abenteuer und mehr

Weiter geht es mit dem vielversprechenden Third-Person-Shooter „Pragmata“. Dieser erscheint 2026 für den PC sowie die aktuellen Konsolen und erzählt die Geschichte des ungleichen Duos Hugh und Diana, das vor der Aufgabe steht, sicher zur Erde zurückzukehren. Spielerisch punktet Pragmata mit einer Mischung aus klassischer Shooter-Action und Hacking-Elementen.

So verfügt Diana über die Fähigkeit, Gegner zu hacken und deren Schwachstellen offenzulegen, die Hugh anschließend gezielt ins Visier nehmen kann. Damit das Hacking auf Dauer nicht ermüdend wirkt, ist es laut Capcom mit kurzweiligen Minispielen verknüpft.

Auch „Onimusha: Way of the Sword“, das Capcom auf den Game Awards 2024 im Dezember ankündigte, könnt ihr auf der Gamescom 2025 anspielen. Mit dem Samurai-Abenteuer verspricht Capcom nicht weniger als die „ultimative Schwertkampf-Action“, die euch spielerisch fordern und gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählen soll.

Die anderen beiden Titel, die am Stand von Capcom auf die Spieler warten, sind bereits seit einer Weile erhältlich. Zum einen haben wir es hier mit „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ zu tun, das im Sommer 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschien. Zudem stellt Capcom den Fighting-Titel „Street Fighter 6“ in der „Years 1-2 Fighters Edition“ aus.

Der Stand von Capcom befindet sich in Halle 9, Stand A070. Spieler, die es in diesem Jahr nicht nach Köln schaffen, dürfen sich laut dem Publisher auf mehrere Livestreams und Präsentationen freuen, die Capcom über den hauseigenen Twitch-Kanal übertragen wird.

Weitere Meldungen zu Capcom, Onimusha: Way of the Sword, Pragmata, Resident Evil Requiem, Street Fighter 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren