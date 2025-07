In Japan: Game Director hinter The Last of Us Online wagt einen neuen Versuch

Der frühere Naughty-Dog-Game-Director Vinit Agarwal bricht zu neuen Ufern auf: Nach seiner Arbeit an „Uncharted" und „The Last of Us" nimmt er neuen Anlauf, aber nicht in den USA.

Studios kommen und gehen. Eine Neugründung von Vinit Agarwal lässt allerdings aufhorchen. Immerhin war er unter anderem in führender Position an der Entwicklung von „Uncharted“ und „The Last of Us“ beteiligt. Der ehemalige Game Designer und Game Director bei Naughty Dog hat bekanntgegeben, ein eigenes Spielestudio gründen zu wollen. Und das in einem für ihn ungewohnten Umfeld.

Naughty-Dog-Veteran zieht es nach Japan

Vinit Agarwal schrieb auf X: „Ein paar Neuigkeiten aus meinem Leben: Morgen ziehe ich nach Japan. Außerdem gründe ich ein Spielestudio – mehr dazu bald!“

Bereits Anfang des Jahres hatte er das in Kalifornien beheimatete Naughty Dog verlassen. Auf LinkedIn schrieb er damals: „Heute ist mein letzter Tag bei Naughty Dog. Ich bin dankbar für meine zehn Jahre dort, aber ich habe beschlossen, ein neues Abenteuer zu wagen und etwas Eigenes zu schaffen. Ich freue mich schon darauf, bald mehr zu erzählen!“

Konkrete Details zu seinem neuen Studio nannte Agarwal bislang nicht. In einem früheren Austausch auf Social Media betonte er jedoch, dass er auch künftig Multiplayer-Spiele entwickeln wolle. Im Wortlaut hieß es: „Ich kann nicht sagen, was geplant ist, aber ich werde weiterhin Multiplayer-Spiele entwickeln, weil das meine Leidenschaft ist.“

Ob sein neues Projekt in Japan in Verbindung mit Sony steht oder auf ein bestimmtes Genre abzielt, ist derzeit noch offen.

Zehn Jahre bei Naughty Dog

Agarwal begann seine Karriere bei Naughty Dog vor rund zehn Jahren. In dieser Zeit arbeitete er an bedeutenden Titeln der Reihen „Uncharted“ und „The Last of Us“. Zuletzt war er als Director am inzwischen eingestellten Multiplayer-Projekt „The Last of Us Online“ beteiligt, das ursprünglich als Teil von „The Last of Us Part 2“ geplant war. 2019 entschied sich das Studio jedoch, die Fortsetzung zunächst als reines Einzelspieler-Erlebnis zu veröffentlichen.

Naughty Dog erklärte die Einstellung des Multiplayer-Ablegers später damit, dass man alle Ressourcen des Studios in den kommenden Jahren auf die Unterstützung von Inhalten nach der Veröffentlichung konzentrieren müsse.

Agarwal erwähnte mehrfach, wie stark ihn die Zeit bei Naughty Dog geprägt habe. „Ich habe unglaublich viel von meinen brillanten Kollegen bei ND und durch die Mentoren vieler gelernt, darunter Robert Cogburn, Erin Daly, Bruce Straley, Neil Druckmann und Evan Wells. Es war eine prägende Erfahrung, die mich für den Rest meiner Karriere begleiten wird.“

Von den genannten Leuten ist Neil Druckmann weiterhin bei Naughty Dog aktiv. Er arbeitet derzeit an „Intergalactic: The Heretic Prophet“, einem neuen Spiel, das laut seinen Aussagen Themen wie „Glaube und Religion“ behandeln wird. Außerdem werkelt Naughty Dog an mindestens einem weiteren, bislang nicht offiziell angekündigten Titel, zu dem es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr ins „Uncharted“-Universum gibt.

Ob Agarwals künftige Projekte stilistisch oder thematisch an seine bisherigen Arbeiten bei Naughty Dog anknüpfen werden, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass der Entwickler in Japan ein völlig neues Kapitel aufschlagen möchte.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren