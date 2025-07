Splitgate 2: Post-Launch-Inhalte, Frage zum PS5-Pro-Support und Battle-Royale-Erweiterungen – Entwickler im Interview

„Splitgate 2“, das seit Juni 2025 als Release-Version auf dem Markt verweilt, sorgt nicht bei allen Spielern für Begeisterung. Im PlayStation Store liegt die Bewertung bei 3,99 von 5 Sternen. Es ist ein solider, aber nicht herausragender Wert. Da es sich bei „Splitgate 2“ um einen Live-Service-Titel handelt, sind langfristig Erweiterungen und Verbesserungen geplant. In einem Gespräch mit Gamingbolt gab Ian Proulx, CEO von 1047 Games, einen Ausblick darauf, was die Spieler erwartet.

Proulx betonte zunächst, wie wichtig dem Studio das Feedback der Community sei: „Das Feedback der Community ist unser Antrieb und hilft uns, das Spiel besser zu machen!“ Besonders beim neuen Battle-Royale-Modus wolle das Team genau hinhören, da dieser im Vergleich zum Arena-Modus bislang weniger Entwicklungszeit erhalten habe.

Auch kleinere technische Details können laut Proulx das Spielgefühl in „Splitgate 2“ deutlich verändern. So seien die Portale nun clientseitig berechnet: „Das bedeutet, wenn du dein Portal in Splitgate 2 spawnst, erscheint es sofort, anstatt von deinem Ping abhängig zu sein. Das macht wirklich einen riesigen Unterschied und macht das Portalen so viel angenehmer!“

Inhalte und technischer Ausbau geplant

Die Pläne für neue Inhalte hängen laut Proulx stark von der „Splitgate 2“-Community ab. Das Team sei so organisiert, dass es schnell auf Rückmeldungen reagieren könne. Neben neuen Karten, Modi und Waffen seien „natürlich auch ein paar weitere große Überraschungen“ geplant.

Für den Battle-Royale-Modus sind zusätzliche Karten eingeplant. Proulx verweist dabei auf die technischen Möglichkeiten, verschiedene Welten über Portale miteinander zu verknüpfen: „Das Schöne daran, mehrere Welten durch riesige Portale miteinander zu verbinden, ist, dass wir sie jederzeit austauschen können.“

Auch das Spieltempo im Battle-Royale-Modus soll weiter verbessert werden. Laut Proulx könnte die Mechanik, Gegner durch Wände zu sehen, künftig angepasst werden, um das Spielgeschehen weniger chaotisch zu gestalten.

„Wir haben festgestellt, dass es einige Frustration darüber gibt, dass man nach jedem Kill Gegner durch Wände sehen kann. Daher überlegen wir, dieses Feature zu entfernen und stattdessen nur getötete Gegner auf dem Radar anzuzeigen. Wir glauben, dass dies das Chaos etwas eindämmen wird, ohne die Geschwindigkeit des Spiels zu beeinträchtigen“, heißt es dazu.

Bei den Klassen in „Splitgate 2“ sieht das Studio derzeit keinen akuten Bedarf für Erweiterungen. Das Spiel sei bewusst mit drei Klassen entwickelt worden. Und Proulx hält es für wahrscheinlich besser, „wenn es nur drei Klassen gibt.“ Aber auch hier möchte man sich den Wünschen der Community annehmen.

Ein weiteres Thema im Interview zu „Splitgate 2“ war „The Lab“, das kontinuierlich wachsen soll. Proulx erklärte: „Wir haben unser Team so aufgebaut, dass es jeden Aspekt des Spiels unterstützt. […] Das Lab ist uns enorm wichtig, und wir planen, es kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern, genau wie alles im Spiel.“

Wie steht es um den Support der PS5 Pro?

Was die Konsolenversion betrifft, verfügt „Splitgate 2“ laut Proulx über eine solide technische Basis. Das Spiel kann „jeweils bis zu 4K oder bis zu 120fps laufen.“ Auf der Xbox Series S liegt die Basisauflösung bei 1080p und wird bei Bedarf auf bis zu 1440p hochskaliert.

Es folgte die Frage: „Wird es bei den Konsolenversionen Verbesserungen geben, die exklusiv der PS5 Pro vorbehalten sind?“ Die PS5 Pro bietet derzeit keine exklusiven Features, abgesehen vom allgemeinen Leistungsvorteil. Dabei wird es wohl vorerst bleiben: „Im Moment ist der große Vorteil einfach die höhere Grafikqualität, Auflösung und Bildrate.“ Ob zukünftige Verbesserungen die Hardware der PS5 Pro stärker ausreizen werden, ließ Proulx offen.

