Nach einer Phase der Xbox-Exklusivität erscheint „Stalker 2: Heart of Chornobyl" auch für die PS5. Entwickler GSC Game World kündigte heute eine Version mit technischen Verbesserungen an, darunter Unterstützung für die PS5 Pro.

Wer die Sperrzone von Tschernobyl bislang nur aus der Ferne kannte, dürfte bald eine neue Möglichkeit zur Erkundung erhalten. Ohne große Leaks und Teaser steht nun fest, dass ein Titel, der bislang Konsolen-exklusiv an eine Plattform gebunden war, künftig ein größeres Publikum erreichen wird.

„Der Perimeter erweitert sich – Stalker 2: Heart of Chornobyl ist offiziell für PlayStation 5 angekündigt.“ Mit diesen Worten veröffentlichte der offizielle X-Account des Spiels am heutigen Mittwoch die Nachricht, auf die viele PlayStation-Spieler früher oder später gehofft hatten. Bisher war der Titel ausschließlich für Xbox Series-Konsolen und den PC erhältlich.

Ein Veröffentlichungstermin steht aktuell nicht fest. GSC Game World spricht lediglich von einem Releasefenster „Ende 2025“. Damit erscheint „Stalker 2“ rund ein Jahr nach seinem Debüt auf Xbox Series und PC auch auf Sonys Plattformen.

PS5 Pro-Support und DualSense-Features

Die PS5-Version von „Stalker 2“ wird technische Anpassungen erhalten. Viele Informationen liegen dazu zwar nicht vor. Allerdings wurde das Label „PS5 Pro Enhanced“ bestätigt, was bedeutet: Der Titel macht sich die Vorteile der 800 Euro-Konsole zunutze, was eine visuelle Verbesserung gegenüber der Xbox-Series-X-Fassung nahelegt.

Darüber hinaus kommt bei PS5-Spielen standardmäßig der DualSense-Controller zum Einsatz, um über adaptive Trigger und haptisches Feedback ein intensiveres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Bereits zuvor hatte „Stalker 2“ auf den anderen Plattformen umfassende Updates erhalten. Mit Patch 1.5 „Guns and Looting“ kamen neue Waffen, Modding-Unterstützung, Mutanten-Loot und ein erweitertes KI-System hinzu. Zudem arbeitet GSC Game World eigenen Angaben zufolge an einer weiteren Roadmap für das dritte Quartal 2025, um zusätzliche Inhalte zu implementieren.

Noch vor einiger Zeit hatte GSC Game World erklärt, es gebe „keine Pläne“ für eine PlayStation-Version. Diese Haltung hat sich nun geändert. Und zwar in einer Phase, in der selbst ehemalige Xbox-First-Party-Spiele wie „Gears of War: Reloaded“ oder „Forza Horizon“ auf Sonys Konsolen erscheinen. Und der nächste Brocken könnte folgen:

„Stalker 2“ ist ein postapokalyptischer Ego-Shooter mit Survival- und Rollenspiel-Elementen, entwickelt von GSC Game World. Das Spiel entführt dich in die radioaktiv verseuchte Zone rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl, wo Mutanten, tödliche Anomalien und rivalisierende Fraktionen lauern.

Ob oder welche exklusiven Inhalte die PS5-Version von „Stalker 2“ bieten wird, ist bislang offen. Sicher ist jedoch, dass die Serie mit ihrem Überlebens-Gameplay und der atmosphärischen Darstellung der Sperrzone von Tschernobyl künftig eine neue Zielgruppe erreicht.

Wird „Stalker 2“ auf eurer PS5 (Pro) landen?

Weitere Meldungen zu S.T.A.L.K.E.R. 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren