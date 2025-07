TES 4 Oblivion Remastered: Update 1.2 mit Bugfixes, gewünschten Features & mehr angekündigt

Unter der Versionsbezeichnung 1.2 kündigte Bethesda heute das nächste Update für "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" an. Der umfangreiche Changelog verrät, welche Optimierungen und Fehlerbehebungen geplant sind.

Schon kurz nach dem Release von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ zeichnete sich ab, dass die Rollenspiel-Neuauflage sowohl technisch als auch spielerisch mit Fehlern zu kämpfen hat.

Nachdem bislang unklar war, wann die Spieler mit weiteren technischen Optimierungen und Bugfixes rechnen dürften, kündigte Bethesda heute das Update 1.2 an. Zum Zeitpunkt dieser Meldung steht das besagte Update lediglich in einer Form einer Beta-Version auf Steam zum Download bereit. Die finale Version für alle Plattformen wird laut Bethesda in Kürze folgen.

Konkrete Termine nannte der Publisher zwar noch nicht, veröffentlichte aber zumindest einen umfangreichen Changelog, der uns verdeutlicht, welche Fehlerbehebungen und Optimierungen im Rahmen des Updates 1.2 warten.

Zusätzliche Schwierigkeitsoptionen, zahlreiche Bugfixes und mehr

„Im Update 1.2 haben wir uns auf verschiedene Fehlerbehebungen in den Bereichen Quests, Gameplay und Performance konzentriert. Zusätzlich haben wir mehrere Schadenseinstellungen hinzugefügt, mit denen ihr euer Spielerlebnis noch genauer anpassen könnt“, führte Bethesda zum Update 1.2 aus.

Mit den zusätzlichen Schwierigkeitsoptionen ist es möglich, sowohl den vom eigenen Charakter ausgeteilten Schaden als auch den Schaden, den die Gegner anrichten, unabhängig voneinander anzupassen und so den Schwierigkeitsgrad von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ noch individueller zu gestalten.

Im Gameplay-Menü stehen nun die Optionen „Anfänger“, „Lehrling“, „Geübt“, „Geselle“, „Experte“ und „Meister“ zur Auswahl. Besonders die Einstellung „Geselle“ soll dabei als bessere Zwischenstufe zwischen „Geübt“ und „Experte“ dienen.

Ein weiterer Bereich, in dem die Entwickler Hand anlegten, ist die Nutzeroberfläche. Hier behob das Team beispielsweise den Fehler, der immer wieder dazu führte, dass Questmarker plötzlich verschwanden. Zudem wurden kleinere Textfehler korrigiert und ein Softlock behoben, der bei der Nutzung von Controllern auftreten konnte.

Des Weiteren spricht Bethesda davon, dass die Entwickler mehrere Absturzursachen behoben, allerlei Bugs aus der Welt schafften und zudem für eine bessere Performance sorgten.

Der nachfolgende Changelog verrät euch, welche Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit dem Update 1.2 geboten werden.

BENUTZEROBERFLÄCHE (UI)

Fehler behoben, durch den Kartenmarkierungen verschwanden

Fehlende Satzzeichen in vereinfachtem Chinesisch korrigiert

„Alle umschalten“-Button auf der Karte funktioniert nun als „Halten“-Befehl

Verschiedene Korrekturen an lokalisiertem Text

Controller-Probleme im Zaubererstellungs-Menü behoben

Menüs werden bei einer Auflösung von 1280×1024 nicht mehr falsch abgeschnitten

Falsche Spielerhaltung im Inventar-Menü nach Schnellreise korrigiert

Tastenbelegung für das Schlösserknacken kann jetzt korrekt neu belegt werden

Tastenbelegung wird auf AZERTY-Tastaturen nun korrekt aktualisiert

Softlock mit Controller im Verzauberungsmenü behoben

Werte aktualisieren sich nun korrekt beim Ausrüsten verzauberter Gegenstände

Grafikfehler mit dem Charakter-Skin beim Schließen des Inventar-Menüs behoben

ABSTÜRZE (CRASHES)

Abstürze beim Kampf gegen Jyggalag behoben

Absturz beim Töten eines gelähmten NPCs mit einem Pfeil behoben

Absturz beim Lähmen eines bereits gelähmten NPCs behoben

Absturz im Zaubererstellungs-Menü beim schnellen Entfernen und Hinzufügen von Effekten behoben

Diverse GPU-Abstürze behoben

Abstürze beim automatischen Speichern behoben

AUDIO

Unterwasser-Soundeffekte verschwinden jetzt korrekt beim Verlassen des Wassers

Fehlende Umgebungsgeräusche in den Shivering Isles hinzugefügt

QUESTS

Schwebende NPCs nach einem Niederschlag während „Priory of the Nine“ behoben

Absturz beim Betreten der „Flooded Mine“ während „Final Justice“ behoben

Pfadfindung für Shaleez in der „Flooded Mine“ (Final Justice) korrigiert

Absturz beim Öffnen des Tors zum Fringe während „Retaking the Fringe“ behoben

Magier erscheinen in „Fort Ontus“ während „The Necromancer’s Amulet“ nicht mehr nackt

NPC-Pfadprobleme in „Gardens of Flesh and Bone“ (Through the Fringe of Madness) korrigiert

Fehlende VFX beim Schließen des Großen Tores behoben

Fehlende Gesichtsanimation von Ilav Dralgoner in „Saving Time Itself“ korrigiert

Rede von Sir Thredet in „Umaril the Unfeathered“ korrigiert

Pfadfindung und fehlerhafte Obelisk-Kristalle in „Baiting the Trap“ behoben

Absturz am Ende von „Through a Nightmare, Darkly“ korrigiert

Einstürzende Wand in Malada während „Nothing You Can Possess“ korrigiert

Falsch ausgerichtetes Essen beim Bankett in Schloss Leyawiin während „Sanguine“ korrigiert

Sichtbarkeitsprobleme von Geistern in „Ghosts of Vitharn“ behoben

Zwischensequenz in „Light the Dragonfires“ spielt jetzt korrekt ab

Fehlende Texturen am Cropsford-Campingplatz nach „Goblin Trouble“ behoben

PERFORMANCE

Framerate-Einbrüche in Deepscorn Hollow, Black Rock Caverns sowie zwischen Skingrad und dem Schloss reduziert

Framerate-Drops südlich des Bravil-Schlosshofs behoben

Selteneres Stottern in der offenen Welt

Allgemeine Verbesserungen der Bildrate in vielen Bereichen

Optimiertes Laden von Charakter-Anhängseln

Optimierung des Renderings von Wasservolumen in der offenen Welt

Optimierung der Licht- und Schattenberechnung in mehreren Höhlen

Optimierung der Partikeleffekte von Wasserfällen

Optimierung des Wettersystems

Optimierung des Charakteranimationssystems

GAMEPLAY

Fehlerhafte Größenanpassung des Spielercharakters behoben

Rüstungen verdecken nicht länger die Schwänze von Argoniern und Khajiit

Kamera bewegt sich beim Beginn eines Dialogs nun normal

Softlock beim Gang ins Gefängnis mit hohem Kopfgeld behoben

Animationsfehler im Orrery behoben

Physikfehler mit schwebenden Halsketten behoben

Vampir-Schlafanimationen korrigiert

Bärte von NPCs folgen nun der Gesichtsanimation

Geister-NPCs sind nicht mehr komplett unsichtbar

Fehlende Animation bei Dialog mit Shamada in Leyawiin behoben

Sehr lange Ladezeiten bei Schnellreise treten nun seltener auf

Fehlende Gesichtsanimation bei Snak gra-Bura behoben

Problem behoben, bei dem der Spieler bewusstlos im Wasser nicht wieder aufstehen konnte

Kollision von NPCs beim Schwimmen wiederhergestellt

NPCs unterbrechen Kampf nicht mehr, wenn der Spieler blockt

Zahn-Clipping bei weiblichen Dremora behoben

Softlock nach Wahl der Spielerklasse behoben

Clipping-Fehler bei Amber-Waffen in der Ego-Perspektive behoben

Ranken, die in Säulen hineinragen, korrigiert

Helme clippen nicht mehr in den Kopf des Spielercharakters

Fehlende Texturen bei Daedra-Statuen behoben

Doppelte Seiten zwischen Oghma Infinium und Mysterium Xarxes entfernt

SYSTEM

Flackernde Schatten bei Verwendung von XeSS-Upscaling behoben

Spiel startet nun korrekt neu nach Kauf des Deluxe-Upgrades auf dem PC

Einstellungen werden korrekt zwischen PC und Xbox übernommen

Wasser verschwindet nach Schnellreise nicht mehr

Cursorverlangsamung bei aktiviertem V-Sync und hoher Bildrate behoben

Shader-Vorladen funktioniert jetzt trotz Cloud-Speicher-Synchronisation

Langer Blackout während Ladevorgängen behoben

Wetter-VFX flackern im Außenbereich nicht mehr

Bewegungsunschärfe-Artefakte in der Oblivion-Ebene korrigiert

NPCs reagieren jetzt wieder korrekt auf den „Warten“-Befehl des Spielers

