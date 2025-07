The Last of Us Part 2 Remastered: Chronological-Update durch Christopher-Nolan-Meisterwerk inspiriert

The Last of Us Part 2 Remastered:

Kürzlich veröffentlichte Naughty Dog das neue Chronological-Update für „The Last of Us: Part 2 Remastered“, mit dem Spieler die Geschichte des Spiels in chronologischer Reihenfolge erleben können. Die Inspiration dafür lieferte ein Filmklassiker von Regisseur Christopher Nolan.

Zuletzt bekam „The Last of Us: Part 2 Remastered“ im Zuge der PC-Veröffentlichung Anfang April neue Inhalte spendiert, die per kostenlosem Update auch für Spieler der PS5-Version bereitgestellt wurden. So erhielt der Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“ zwei neue spielbare Charaktere und vier frische Karten.

Und wie aus dem Nichts überraschte Naughty Dog am gestrigen Dienstag mit einer weiteren kostenlosen Aktualisierung für „The Last of Us: Part 2 Remastered“ – dem sogenannten Chronological-Update. Dadurch können Spieler die Geschichte rund um Ellie und Abby ab sofort in chronologischer Reihenfolge erleben. Die Idee dahinter wurde jetzt von Game Director Kurt Margenau enthüllt.

Margenau, der bei Naughty Dog auch schon an „Uncharted: The Lost Legacy“ mitwirkte und aktuell mit der Entwicklung von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ beschäftigt ist, verriet in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Gamerant), dass man sich für das Chronological-Update durch ein wahres Film-Meisterwerk von Regisseur Christopher Nolan inspirieren ließ: „Memento“.

Der komplexe Neo-Noir-Thriller aus dem Jahr 2000 ist bekannt für seine nicht-lineare Erzählstruktur, die mit zwei Zeitebenen spielt. Der Clou: Die Wechsel der Zeitlinien werden durch die Verwendung von Farb- und Schwarz-Weiß-Szenen verdeutlicht. Im Nachhinein bekamen einige der DVD- und Blu-ray-Edition von „Memento“ jedoch eine Bonusfunktion spendiert, die es erlaubt, den Film in chronologischer Reihenfolge anzusehen.

Genau das war die Inspiration für das Chronological-Update. „Es war schon immer eine interessante Frage, angesichts der komplexen Verflechtung der Zeitebenen in The Last of Us Part 2“, schrieb Margenau in seinem X-Beitrag. „Was wäre, wenn es eine Option gäbe – ähnlich der speziellen DVD-Menüfunktion in Christopher Nolans Memento – die Ereignisse von The Last of Us Part 2 in streng chronologischer Reihenfolge zu spielen?“

TV-Adaption beflügelt Videospielverkäufe

Allerdings kommt die Idee nicht bei allen Spielern gut an. Einige sind der Meinung, dass das Chronological-Update dem Spiel eine seiner größten Stärken nimmt: das nicht-lineare Erzählen der Geschichte. Auch die Kollegen von Gamerant halten fest, dass die veränderte Reihenfolge zu Problemen führen kann: Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Spielmechaniken zum Einsatz kommen, noch bevor das zugehörige Tutorial erscheint.

Viele freuen sich jedoch auch über einen weiteren Grund, „The Last of Us: Part 2 Remastered“ noch einmal durchzuspielen. Naughty Dog selbst hatte das Update veröffentlicht, um die jüngsten Erfolge des Spiels zu feiern, die vor allem durch Staffel 2 der erfolgreichen TV-Adaption ausgelöst wurden.

Berichten zufolge konnten während des siebenwöchigen Ausstrahlungszeitraums der neuen Episoden schätzungsweise über zwei Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Ein Analyst bezeichnete die Serie sogar als „ganzes Ökosystem“, das einen „kulturellen Mehrwert und kommerziellen Aufschwung generierte – über alle Plattformen hinweg“.

