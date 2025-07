Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Es fehlen deutlich mehr Songs als erwartet – Spieler üben Kritik

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung räumte Activision ein, dass die Spieler in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ nicht nur auf den klassischen und seinerzeit sehr beliebten Karrieremodus aus dem vierten Teil verzichten müssen.

Zudem gaben der Publisher und Tony Hawk selbst bekannt, dass die Remaster mit einem überarbeiteten Soundtrack erscheinen werden, der nicht alle Songs der Originale umfasst. Nachdem zunächst der Eindruck entstand, dass lediglich eine Handvoll Titel ausgetauscht wurde, herrscht nun traurige Gewissheit.

So geht aus einer Analyse der Kollegen von Videogames Chronicle hervor, dass in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ weniger als 20 Prozent der Songs aus den Original-Soundtracks der Skating-Klassiker zurückkehren.

Zahlreiche Fan-Favoriten bleiben außen vor

Wie Video Games Chronicle berichtet, umfasst der Soundtrack von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ insgesamt 64 Songs. Von diesen sind 54 neu – was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich Fans der Originale lediglich auf zehn zurückkehrende Lieder freuen dürfen. Zahlreiche Favoriten der Spieler bleiben damit außen vor.

Die zehn Rückkehrer umfassen unteranderem beliebte Songs wie „96 Quite Bitter Beings“ von CKY, „My Adidas“ von Run-DMC und „Amoeba“ von Adolescents.

Andere Songs hingegen, wie „T.N.T.“ von AC/DC, das im Intro des Originals zu hören war, wurden im neuen Soundtrack nicht berücksichtigt. Die neuen Titel stammen von Künstlern wie Fontaines D.C., Idles, 100 Gecs und Run The Jewels.

Unter den Spielern stößt der neue Soundtrack vor allem bei Fans der Originale auf Ablehnung, da viele der Meinung sind, dass die ursprüngliche Songauswahl die Skating-Action damals atmosphärisch perfekt untermalte.

Auch Bands sind vom neuen Soundtrack enttäuscht

Kurz nachdem bekannt wurde, dass der Soundtrack von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ überarbeitet wird, meldete sich die Band Alien Ant Farm zu Wort, die im neuen Soundtrack nicht mehr berücksichtigt wurde, und drückte ihre Enttäuschung über diese Entwicklung aus.

„Ist es enttäuschend, dass wir nicht eingeladen wurden oder dass man uns nicht einbezogen hat? Absolut“, sagte Gitarrist Terry Corso.

Corso weiter: „Wir verstehen, dass sie versuchen, bei diesen Neuveröffentlichungen neue Elemente einzubringen – und wenn man Kürzungen vornehmen muss, dann ist das eben so. Ich weiß nur nicht, warum es ausgerechnet uns treffen musste. Ich finde, unser Song war wirklich stark auf dem Soundtrack und kam auch richtig gut an.“

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch. Käufer der digitalen Deluxe Edition erhielten bereits am gestrigen Dienstag Zugriff auf das Spiel.

