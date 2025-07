US-Charts im Mai 2025: PS5 dominiert, Xbox Series X/S stürzt ab – Top 20-Spiele in der Übersicht

Heute versorgte uns Circana-Analyst Mat Piscatella mit den US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem Mai 2025. Diesen lässt sich entnehmen, dass die US-amerikanischen Spieler im Mai 4,1 Milliarden US-Dollar für Videospiel-Hardware, Zubehör, Spiele und anderen Gaming-Content ausgaben.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von einem Prozent. Die Ausgaben seit Jahresbeginn lagen am Ende des Monats mit 21,8 Milliarden US-Dollar sechs Prozent unter dem Niveau von 2024. Die mit dem Verkauf von Gaming-Hardware generierten Umsätze wiederum beliefen sich im Mai auf 172 Millionen US-Dollar – ein Minus von 13 Prozent. Eine Entwicklung, die vor allem auf die einbrechenden Zahlen der Xbox Series X/S und der Switch zurückzuführen ist.

Während die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S im Vergleich mit dem Mai 2024 um 30 Prozent zurückgingen, verbuchte die Switch ein Minus von 44 Prozent. Angesichts der Tatsache, dass wir es beim Mai mit dem letzten Monat vor dem Launch der Switch 2 zu tun haben, dürften die rückläufigen Zahlen aber nur die wenigsten überraschen.

Die einzige Konsole, die gegenüber dem Vorjahresmonat zulegte, war die PS5, die ein Plus von drei Prozent verbuchte.

PS5 sicherte sich im Mai 2025 erneut die Spitze

Auch ein Blick auf die Hardware-Charts zeigt, dass die PS5 im Mai den US-Markt dominierte. Sowohl gemessen an den Absatzzahlen als auch beim mit dem Verkauf der Hardware generierten Umsatz sicherte sich die PS5 im Mai 2025 die Spitze der Hardware-Charts.

Bei den Verkaufszahlen landete die Switch 2 auf dem zweiten Platz, während die Xbox Series X/S beim generierten Umsatz den zweiten Platz der US-Hardware-Charts einnimmt.

Auffällig ist laut Piscatella, dass die steigenden Lebenshaltungskosten in den USA zuletzt dazu führten, dass US-Spieler verstärkt zu Abo-Diensten wie dem Xbox Game Pass oder PlayStation Plus griffen.

„Die Ausgaben für Videospiel-Abonnements in den USA erreichten im Mai 2025 mit 0,6 Milliarden US-Dollar ein neues monatliches Allzeithoch und verzeichneten damit den dritten Monat in Folge ein Wachstum“, schrieb der Analyst.

„Es scheint, als würden die gestiegenen Preise in alltäglichen Lebensbereichen wie Lebensmitteln sowie die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit dazu führen, dass viele Menschen verstärkt nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.“

Im Bereich des Zubehörs sanken die generierten Umsätze im Mai 2025 von 165 Millionen auf 154 Millionen US-Dollar. Zum meistverkauften Zubehör entwickelte sich der DualSense in der Farbe „Midnight Black“.

Das sind die erfolgreichsten Spiele im Mai 2025

Abschließend versorgte uns Piscatella mit den Software-Charts aus dem Mai 2025. Den Platz an der Spitze sicherte sich ein weiteres Mal Capcoms Monsterhatz „Monster Hunter: Wilds“, die das Remaster des Rollenspiel-Klassikers „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ und „Assassin’s Creed: Shadows“ auf die weiteren Plätze verwies.

In einem verhältnismäßig ereignisarmen Monat stiegen lediglich zwei Neueinsteiger in die Top 20 ein. Zum einen haben wir es hier mit dem kooperativen Spin-off „Elden Ring: Nightreign“ zu tun, das mit Platz 11 knapp den Sprung in die Top 10 verpasste. Einen verhaltenen Start feierte der Shooter „Doom: The Dark Ages“, der auf dem 16. Platz in die Charts einstieg.

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Ursprungsgeschichte des Doom-Slayers Day-One über den PC- und Xbox Game Pass angeboten wird, was entsprechend Verkäufe gekostet haben dürfte.

Die Top 20 im Mai 2025:

Monster Hunter: Wilds The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Assassin’s Creed Shadows Call of Duty: Black Ops 6 MLB: The Show 25 (digitale Zahlen auf Switch und Xbox nicht enthalten) Kingdom Come: Deliverance 2 WWE 2K25 Split Fiction NBA 2K25 Civilization 7 Elden Ring: Nightreign Forza Horizon 5 Minecraft (digitale Zahlen auf Switch nicht enthalten) PGA Tour 2K25 GTA 5 Doom: The Dark Ages EA Sports FC 25 Red Dead Redemption 2 Madden NFL 25 Marvel’s Spider-Man 2

