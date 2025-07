15 Jahre PS Plus: „Wir fangen gerade erst an“ – Sony feiert Jubiläum mit neuem Trailer und Zukunftsversprechen

PS Plus feiert in diesem Jahr bereits das 15. Jubiläum und passend dazu hat Sony jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der die vergangenen Jahre des kostenpflichtigen Abo-Dienstes Revue passieren lässt - und zudem auch ein Versprechen für die Zukunft abgibt.

Nachdem die PlayStation 2024 ihren 30. Geburtstag feierte, ist dieses Jahr PlayStation Plus an der Reihe: Im Juni 2010 führte Sony den kostenpflichtigen Abo-Dienst für die PS3 ein, der sich über die letzten Jahre hinweg stark gewandelt hat. Während anfangs monatliche kostenlose Spiele (damals noch die Instant Game Collection), Cloud-Speicher für Spielstände und Rabatte für den PS Store geboten wurden, machte Sony den Dienst mit der PS4 auch zur Pflicht für den Online-Multiplayer.

2022 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung, PS Plus wurde mit dem Streaming-Dienst PlayStation Now zusammengelegt und mittlerweile gibt es – in Anlehnung an Microsofts Game Pass – gleich mehrere Stufen: Essential, das ehemalige klassische PS Plus, Extra, mit einem umfangreichen Spielekatalog und Premium, das alle Vorteile vereint und zusätzlich eine Klassiker-Bibliothek, Spiele-Testversionen sowie Cloud-Streaming bietet

Sony blickt zurück auf 15 Jahre PS Plus

Und um die vergangenen 15 Jahre PS Plus zu feiern hat Sony jetzt, nachdem es im letzten Monat bereits einige besondere Aktionen und sogar Bonus-Spiele für Extra und Premium gab, einen nostalgischen Marketing-Trailer veröffentlicht, der die bisherige Zeit des Abo-Dienstes noch einmal zusammenfasst.

Unter anderem gibt es jede Menge Ausschnitte aus einigen der beliebtesten und auch prägendsten Spiele zu sehen, die im Laufe der Jahre Teil von PS Plus waren – angefangen von Indie-Hits bis hin zu großen AAA-Titeln. Zudem werden auch die Momente der Spieler hervorgehoben, während Sony nicht müde wird, den Mehrwert des Abonnements deutlich zu machen.

Interessant ist aber vor allem der letzte Teil des Trailers, in dem Sony eine Art Versprechen für die Zukunft abgibt. So ist auf dem Bildschirm zu lesen: „Wir fangen gerade erst an“. Was genau der PlayStation-Hersteller damit sagen möchte, lässt er natürlich offen. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass Sony daran gelegen ist, seinen Abo-Dienst auch weiterhin zu verbessern. Womöglich können sich die Spieler ja zukünftig über Verbesserungen oder Neuerungen freuen.

PS Plus zuletzt mit Wachstum

Zuletzt konnte PS Plus im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeichnen: Die Abonnenten der Premium-Stufe stiegen um 18 Prozent, während Nick Maguire, Vizepräsident für globale Dienste bei PlayStation, versprach: „Die Qualität der Spiele wird sich, wie die Leute hoffentlich zu schätzen wissen, wahrscheinlich von Jahr zu Jahr verbessern.“

Auch die Statistik zum Anteil der drei Abo-Stufen ist interessant: Während zuletzt noch 19 Prozent aller Nutzer die Premium-Variante nutzten, stieg der Anteil in den letzten zwölf Monaten auf 22 Prozent. Extra blieb mit 16 Prozent stabil, während Essential von 65 auf 62 Prozent gesunken ist.

„PlayStation Plus wird von unseren Spielern sehr geschätzt und sorgt weiterhin für ein hohes Engagement“, erklärte der PlayStation-CEO Hideaki Nishino. „Wir sehen bereits einen Trend hin zu höheren Stufen innerhalb unseres Dienstes, wie der Abonnentenmix zeigt, den wir im Geschäftsjahr 2024 erreicht haben.“

Zum 15. Jubiläum von PS Plus hieß es seitens Sony Interactive Entertainment außerdem: „Noch einmal vielen Dank, dass ihr uns auf unserem Weg mit PlayStation Plus begleitet. Es erwartet euch noch vieles mehr, auf das ihr euch freuen könnt. Zukünftig erwarten euch unter anderem viele weitere tolle Spiele.“

Sony verspricht, mit PS Plus „gerade erst anzufangen“: Was wünscht ihr euch zukünftig vom Abo-Dienst? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!

