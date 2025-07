Astro Bot: Ihr bekommt vom gefeierten Plattformer nicht genug? Dann dürft ihr euch heute freuen

Nachdem zunächst geplant war, „Astro Bot“ lediglich in den ersten Monaten nach dem Launch im vergangenen September mit zusätzlichen Inhalten zu unterstützen, führte der Erfolg des Plattformers dazu, dass die Post-Launch-Unterstützung deutlich umfangreicher ausfällt als ursprünglich vorgesehen.

Anfang Juni kündigten die Entwickler von Team Asobi weitere Inhalte in Form von fünf zusätzlichen Levels an, die als Teil der „Teuflische Leere“-Galaxie den Weg in „Astro Bot“ finden. Wie im vergangenen Monat angekündigt, stellte Team Asobi die fünf neuen Levels am heutigen 10. Juli 2025 in Form eines kostenlosen Content-Updates bereit.

Durch die Neuzugänge erhöht sich die Anzahl der Levels von „Astro Bot“ auf 90.

Die 5 verfügbaren Level sind:

Das doppelte Fröschchen

Saugstark

Helfende Hände

Ganz schön aufgeblasen

und ein geheimes Level, das die Entwickler aus Spannungsgründen nicht nannten.

Zu den neuen Levels führen die Entwickler aus, dass diese die Spieler erneut vor allerlei Herausforderungen stellen und sowohl mit ihrem abwechslungsreichen Aufbau als auch neuen Spezial-Bots punkten.

„Und natürlich gibt es in diesen neuen Leveln ganz eigene Spezial-Bots. Wir wollen euch die Überraschung nicht verderben. Aber was wir sagen, ist, dass ein rachsüchtiger Neuzugang der Crew beitreten könnte“, heißt es weiter.

Wie geht es mit Astro Bot weiter?

„Astro Bot“ erschien am 6. September 2024 und entwickelte sich mit einem Metascore von 94 zu einem besten Spiele des vergangenen Jahres. Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprach Sony Interactive Entertainments Hermen Hulst über die Zukunft von „Astro Bot“ und hatte frohe Kunde für die Anhängerschaft parat.

Wie Hulst versprach, spielen die Abenteuer des sympathischen Roboters in den langfristigen Planungen des Unternehmens eine wichtige Rolle. Konkrete Details nannte Hulst zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass sich „Astro Bot“ in den kommenden Jahren zu einer festen und bedeutsamen Franchise der PlayStation Studios entwickeln soll.

„Astro Bot war ein voller Erfolg, erzielte universellen Beifall bei Spielern und Kritikern und räumte bei den Branchen-Awards ab“, fügte Hulst hinzu.

Neben neuen Spielen könnte auf kurz oder lang auch eine Verfilmung zu „Astro Bot“ erscheinen. Dies bestätigte Asad Qizilbash, der Leiter von PlayStation Productions, der allerdings auch einräumte, dass bezüglich eines „Astro Bot“-Films noch nichts spruchreif sei.

