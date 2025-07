BioShock-Schöpfer: Expedition 33 & Co. beweisen – Gute Spiele brauchen eine bestimmte Sache nicht

In einem Gespräch mit Lawrence Sonntag von Nightdive sprach Ken Levine über sein aktuelles Projekt „Judas“ und die Entwicklungen in der Gamesbranche. Dabei verriet Levine auch, wie sich sein neues Spiel in den Erfolg von Titeln wie „Baldur’s Gate 3“ oder „Clair Obscur: Expedition 33“ einreihen soll.

Seit einiger Zeit arbeitet Ken Levine, der kreative Kopf hinter erfolgreichen Serien wie „BioShock“, an seinem neuen Projekt „Judas“, mit dem er, laut eigenen Angaben, eine „einzigartige Erfahrung“ erschaffen möchte.

Im Gespräch mit Lawrence Sonntag von Nightdive (via GamesRadar) ging Levine auf die Philosophie seines Studios Ghost Story Games ein und sprach auch über die aktuelle Entwicklung der Gamesbranche. Dabei rückte vor allem die Frage in den Fokus, wie „Judas“ in die moderne Landschaft der Triple-A-Veröffentlichungen passt.

Wie Levine erklärte, macht er Studios und Publishern, die ihre Spiele zusätzlich durch Ingame-Inhalte oder Season-Pässe monetarisieren, keinen Vorwurf, stellte jedoch auch fest, dass sich in der jüngeren Vergangenheit klassische Einzelspieler-Erfahrungen ebenfalls zu kommerziellen Erfolgen entwickelten.

Levine zielt auf eine Oldschool-Erfahrung ab

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Levine und das Team von Ghost Story Games bei den Arbeiten an „Judas“. So geht es dem Studio um eine klassische und narrative Erfahrung für Einzelspieler, bei der die Entwickler konsequent auf Online-Funktionen, Live-Service-Elemente und andere Arten der zusätzlichen Monetarisierungen verzichten.

„Judas wird ein Oldschool-Titel sein“, erklärte Levine. „Du kaufst das Spiel und bekommst das komplette Erlebnis. Es gibt keine Online-Komponente, keinen Live-Service, denn alles, was wir tun, dient einzig dazu, die Geschichte zu erzählen und den Spieler in die Welt zu versetzen.“

„Das soll keine Kritik an Entwicklern sein, die solche Dinge umsetzen. Denn sind wir mal ehrlich: Die Produktion von Spielen ist wirklich teuer“, führte Levine mit einem Blick auf die Entwicklung der Videospielindustrie aus.

„Wir haben das große Glück, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das so sehr an uns glaubt, dass sie sagen: ‚Okay, ihr arbeitet schon lange an diesem Projekt, es wird eine gewisse Summe kosten, aber wir werden euch zu nichts zwingen.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs betonte Levine noch einmal, dass er andere Studios und Publisher nicht dafür kritisiert, dass diese ihre Spiele durch Ingame- oder Season-Inhalte monetarisieren. Schließlich müssten auch Entwickler ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Klassische Einzelspieler-Erfahrungen weiterhin gefragt

Allerdings gab Levine zu bedenken, dass aktuelle Erfolge wie „Baldur’s Gate 3“, „Kingdom Come: Deliverance 2“ oder „Clair Obscur: Expedition 33“ eindrucksvoll beweisen, dass sich auch mit reinen Einzelspieler-Erfahrungen eine große Zielgruppe erreichen und beachtliche Verkaufszahlen erzielen lassen – vorausgesetzt, die Qualität des Titels stimmt.

„Das sind Spiele, die wirklich klassische Einzelspieler-Spiele sind – ohne diese Art der Monetarisierung. Ich denke, das Publikum belohnt solche Titel. Besonders im AAA-Bereich, wo Spiele so teuer werden können, dass viele andere Wege zur Monetarisierung gesucht werden“, erklärte Levine.

„Ich bin einfach dankbar, dass wir das nicht machen müssen, denn das erlaubt uns, das Spiel ganz auf das Spielerlebnis auszurichten.“

Wann „Judas“ erscheinen soll, ist weiterhin unklar.

